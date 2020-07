Bayern Múnich le roba 'joyita' al PSG: Tanguy Kouassi es nuevo jugador del campeón alemán

El Bayern Múnich oficializó este miércoles el fichaje hasta junio de 2024 del joven Tanguy Kouassi, defensa central francés de 18 años, que deja el París SG, sin haber llegado a firmar un primer contrato profesional con el club en el que se formó.

"Para nosotros, es uno de los mayores talentos en Europa. Su puesto predilecto es defensa central, pero puede jugar en diferentes lugares. Estamos seguros de que tendrá una gran carrera en Múnich y que reforzará a nuestro equipo", afirmó el director deportivo del club alemán, Hasan Salihamidzic.





La marcha de Kouassi es un golpe duro para el PSG, club en el que jugaba desde la edad de 14 años y que no ha llegado a convencerlo de firmar un primer contrato profesional.



"No era el momento de dejar el club, para nada. Teníamos confianza en él, ha tenido minutos. Era posible para él jugar en el medio o como defensa central. Era verdaderamente un jugador clave. No puedo comprender, estoy triste, pero OK, es así", había comentado el viernes el entrenador del PSG, Thomas Tuchel.

El joven defensa francés jugó una docena de partidos esta temporada con el PSG, la mitad en Ligue 1. Tuchel lo puso como titular en diciembre 2019 contra Galatasaray (5-0) en la fase de grupos de la Champions.



En el Bayern, campeón de Alemania en 2020 por trigésima vez en su historia, la competencia será dura en la defensa central, con el experimentado Jérôme Boateng, el joven Niklas Süle y el campeón del mundo francés Lucas Hernández.

En Alemania, el período del mercado de traspasos está abierto únicamente este miércoles y de nuevo entre el 15 de julio y el 5 de octubre.