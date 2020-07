¡Polémico! El dardo de Rivaldo al Barcelona y defiende al Real Madrid con el tema del VAR

Sin duda es una voz autorizada. Rivaldo se ha pronunciado sobre el FC Barcelona y su nivel de juego en el regreso del fútbol tras la pandemia del coronavirus.

El exjugador del Barcelona no se mordió la lengua y aclaró que nada tiene que ver el VAR o el arbitraje con el hecho de que el club culé haya perdido el primer lugar en la Liga de España.

“En mi opinión, el problema del FC Barcelona no es el VAR o las decisiones arbitrales. El problema fundamental es la baja calidad de su fútbol. Necesitan mejorar para volver a su estilo y enamorar a todo el mundo”, comentó Rivaldo.

El brasileño habló también sobre las declaraciones de Bartomeu, presidente del Barcelona, asegurando que son sólo “una distracción” al mal momento del equipo.

“Es normal que a veces te molesten las decisiones del VAR, pero siempre he dicho que no creo que en los arbitrajes haya premeditación a favor del Real Madrid o del FC Barcelona. Las declaraciones de Bartomeu tienen diferentes objetivos, pero fundamentalmente pretendía desviar la atención mediática del momento convulso que vive el equipo”, analizó Rivaldo.

“Acompañar a los jugadores en sus críticas puede perseguir quitarles algo de presión en este momento tan tenso para el vestuario. Aunque estén luchando por LaLiga, es evidente que atraviesan un mal momento, así que empiezas a señalar cosas como el VAR para justificarte ante la prensa y los aficionados y así alegar que no es tu culpa, la de los jugadores o la del entrenador”, insistió Rivaldo.

REAL MADRID Y EL VAR

Mucho se ha hablado en las últimas jornadas sobre una "ayuda" del VAR al Real Madrid en las últimas fechas, donde los penales no han faltado.

“El Barcelona era líder de LaLiga antes del parón y ahora el que está por delante es el Real Madrid. No puedes decir que el VAR es el responsable de todo esto, especialmente cuando ves cómo juega el Barcelona”, añadió.



El VAR ha manchado algunos partidos del Real Madrid en la Liga de España, donde hoy es líder superando al Barcelona.

“El derbi contra el Espanyol me ha dejado preocupado, porque todos esperábamos algo mucho mejor, especialmente después del gran partido ante el Villarreal. A mí me deja preocupado, porque no veo al Real Madrid patinar. Afortunadamente se ganó el partido y al menos no se pierde el ritmo”, agregó Rivaldo sobre el juego del Barcelona.

EN LA CHAMPIONS Y EL FICHAJE DE NEYMAR

Rivaldo destaca que el juego de vuelta de octavos de final de la Champions League ante el Napoli se ha vuelto un duelo peligroso y más por el mal rendimiento azulgrana.

“Sin público, con el Nápoles lanzado… la vuelta de los octavos de final puede ser peligrosa para el Barcelona. Y si se clasifican, tengo claro que deben mejorar para afrontar la final a ocho de Lisboa. Aunque parezca que está lejos, la Champions está a la vuelta de la esquina”, avisó el brasileño.

El ex del Barcelona tiene claro que la directiva debe hacer fichajes de cara a la próxima temporada y deja claro que Neymar debe ser el elegido.

“Todo apunta a que la cláusula de Lautaro ya ha expirado y que el Barcelona tendría que negociar con el Inter. Sin duda, yo creo que el equipo debe centrarse en Neymar. Y hacerlo ya para este verano. Si Neymar se une a Messi, serán de nuevo aquel sensacional equipo que ganó tanto hace años. Es el mejor fichaje para animar al grupo y para dar alternativas a los partidos, e incluso dar descanso a Messi”, expresó.