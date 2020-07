¿Pistero? Juninho Pernambucano y sus crudos ataques a Neymar, crack del PSG

Juninho Pernambucano es uno de los ídolos del Lyon, a pesar de ser brasileño, el crack dejó buenos momentos para recordar con el equipo francés tanto así que continúa en el club, pero ahora con otras funciones.

Ahora convertido en directivo del equipo galo, ha brindado una entrevista al medio inglés The Guardian para repasar diversos aspectos de la actualidad, nota en la que no desaprovechó para criticar a Neymar tras dejar el Barcelona por dinero, según considera.



"En Brasil es común que asocien a los jugadores al dinero. En Europa, por suerte, la mentalidad es distinta a la nuestra. Miren a Neymar. Él solo se fue al PSG por el dinero. El PSG le ha dado todo lo que él quería. Y, ahora, quiere marcharse de París antes de que acabe su contrato, cuando tendría que mostrar gratitud", esgrimió Juninho.





Además, añadió: "Neymar tendría que darlo todo en el terreno de juego. Mostrar un esfuerzo, un sentido de la responsabilidad y un liderazgo en todo momento. Hay que distinguir al jugador y a la persona. El Neymar jugador es uno de los tres mejores del planeta con Cristiano y Messi. Puede marcar y asistir como 10. Pero como persona, tiene que reflexionar y crecer".

TUVO RESPUESTA DEL PSG

Las fuertes palabras que dijo Pernambucano fueron respondidas por el director deportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, que no tardó mucho para respnder. no ha tardado en salir. Leonardo.

"No entiendo por qué Aulas habla tanto sobre el PSG. Y Juninho, ahora, habla de París y de Neymar. Sería mejor que hable de su club. Nosotros no hablamos de la situación del Lyon y le pido al Olympique Lyon que no hable sobre nuestros jugadores", dijo Leonardo a Radio Montecarlo.