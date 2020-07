Liga española: "Entre que vengan Neymar o Xavi al Barcelona me quedo con que siga Messi"  

Javier Tebas lo tiene claro, el presidente de la liga española se refirió al tema de los próximos fichajes del Barcelona en una entrevista con World Football Summit.

Al ser consultado por sobre quien prefiere que venga a LaLiga, si Neymar o Xavi, el máximo mandatario aseguró y fue rotundo: "Entre una opción y otra me quedo con que siga Messi".





Javier Tebas habló de otros temas como los partidos fuera de España: "Llevar partidos fuera de España no está entre mis diez prioridades a día de hoy. Los dirigentes actuales de la Federación no autorizan ir a jugar a Miami porque consideran que esto es suyo y ya está. Piensan que no le beneficia al fútbol español ir fuera y que eso lo pueden decidir ellos y no es decisión de los clubes. Creo que eso llevará su devenir y ya está".

De igual forma tuvo palabras para las obras de remodelación que está teniendo el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid y cómo le dio el permiso para que jugara en Valdebebas.



"De esta manera se adelantan un año las obras del Bernabéu y se puede explotar antes la remodelación, lo que en un momento de crisis como este siempre es bueno. Por esto le dimos el OK, como al Levante”, que juega sus partidos como local en La Nucía mientras el Ciutat de València está en obras. “Además, jugando a puerta cerrada y con la realidad virtual que hemos creado Valdebebas está quedando muy bien como campo del Real Madrid".

El calendario para la temporada 2020/21

"Nos vamos a encontrar con una cuestión que ha pasado muchas veces en la Premier League, un campeonato en el que no todos los equipos van en la misma jornada".