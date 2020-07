¿Por qué al Real Madrid le pitan más penaltis? La contundente respuesta del Cholo Simeone

Diego Simeone, entrenador del Atlético, dio la cara este lunes previo al duelo que tendrán como visitante en Balaídos contra el Celta por la jornada 35 de la liga española.

El Cholo habló de diferentes temas incluido las polémicas arbitrales que se generaron tras el último partido del Real Madrid ante el Athletic el domingo, no se olvidó del VAR.



En rueda de prensa dejó una frase que no gustará a muchos: "Si al Madrid le pitan más penaltis es porque atacan más", a continuación todo lo que dijo Simeone.







Las polémicas del VAR con el Real Madrid

"No nos detenemos a situaciones que no podemos resolver. Entrenamos para estar preparados para un partido difícil como el del Celta".





Es una liga preparada para los de Zidane



"No voy a repetir cosas que ya dije y ahora no tiene sentido. Lo dije cuando lo pensé y lo comenté. El VAR expone todo. Antes no teníamos la posibilidad de ver algo que se ve. Se pueden equivocar. El VAR es más justo con todo, con los que ganan porque si les cobran más penales es porque atacan más como el Madrid. El VAR expone todo".

¿Por qué se quejan tanto Madrid y Barca?



"Creo que el VAR expone lo que podemos ver todos. Lo ve el árbitro, lo ve la gente, nosotros lo revisamos. Después hay una persona la que decide, que es el que está en el VAR. Vamos a ser perjudicados y beneficiados. Ahora nos queda todo claro. Se ve. Quedamos más expuestos todos".



Héctor Herrera, dos partidos sin jugar



"Hemos rotado en el inicio. Jugó ante Osasuna y también en casa y en Levante. Es verdad que a mayor cantidad de partidos hay lugares en el campo donde los recorridos no son tan grandes como en los centrales y en el medio. Ya empezamos a entrar en las últimas cuatro jornadas. Ahora las rotaciones serán menores. La estabilidad de los futbolistas tiene más normalidad por mucho que haya cinco cambios".

Baja de Joao Félix contra Celta y pide paciencia con él



"Salía al partido ante el Mallorca con un golpe importante que se llevó ante el Alavés. Empezó con entusiasmo. Haciendo ocasiones de gol, como siempre. Y otras situaciones que tiene que ir mejorando. Nos centramos siempre en Joao, pero hay otros como Lodi, un chico joven que tiene partidos extraordinarios y otros en los que no sostiene el equilibrio. Vamos a darles tiempo. Tienen talento y calidad. No se tienen que salir del grupo, estar involucrados, tener paciencia. Todo el enojo que tiene por demostrar sus cualidades. Por momentos le cuesta, pero pocos futbolistas a los 20 o 21 años ya están hechos. Tiene un talento indudable. Es un chico humilde, respetuoso, que se lleva bien con todo el mundo. Tiempo".