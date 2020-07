Sergio Ramos manda recadito sobre los árbitros y se pronuncia por el supuesto penal contra Raúl García  

Real Madrid consiguió un sufrido triunfo ante el Athletic de Bilbao por la liga española, esa victoria llegó gracias a un penal de Sergio Ramos en el minuto 72.

Con la victoria el conjunto merengue le sacó siete puntos de ventaja al Barcelona en la tabla de posiciones y se acerca a su título número 34 en España.





Tras el partido el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dio la cara a los medios para hablar sobre el partido y las polémicas que se dieron en el.

VICTORIA DE CAMPEONATO

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Hemos vuelto a mostrar un gran estado físico".



RECADITO A LOS ÁRBITROS

"La Liga no se va a ganar o perder por los árbitros. Hay que mirar a los jugadores. Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan otras no".



PENAL SOBRE RAÚL GARCÍA

"Piso un poquito la bota de Raúl García, pero estoy de espaldas no creo que sea determinante como para pitar un penalti".

SU GOL EN EL PARTIDO

"Yo quiero ganar la liga, da igual quien marque gol. Para recibir premios individuales me hubiera dedicado al tenis".



Al Real Madrid le quedan cuatro partidos para definir la liga española, su próximo rival es el Alavés, ambos equipos de medirán en el estadio Alfredo Di Stefano.

MUNIAIN EXPLOTÓ

Iker Muniain explotó tras el partido con polémicas declaraciones, el jugador del Athletic de Bilbao no se guardó nada tras el partido contra los merengues.



"Ya estamos viendo la tónica de estas últimas jornadas a favor de qué equipo decantaran estas decisiones. Que cada uno saque sus conclusiones"

PRÓXIMOS PARTIDOS

Real Madrid - Alavés

Granada - Real Madrid

Real Madrid - Villarreal

Leganés - Real Madrid