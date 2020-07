Hora y canal que transmite: Real Madrid a dar el zarpazo final en la liga española ante el Athletic

Real Madrid podría definir prácticamente la liga española este domingo cuando visite al Athletic de Bilbao por la jornada 34 de la competición.

El equipo merengue puede sacarle hasta siete puntos de ventaja en la tabla de posiciones al Barcelona con una victoria, eso sí, el conjunto culé jugará horas después.



Real Madrid no ha perdido desde el regreso a la actividad y de 18 puntos posible suma 18, eso gracias a que ganó todos los encuentros que disputó, Eibar, Valencia, Real Sociedad, Mallorca, Espanyol y Getafe.

Contra Athletic de Bilbao tendrá su visita más difícil en el calendario, un triunfo en San Mamés prácticamente le daría el título ya que los demás partidos que le quedan son relativamente 'ganables'.





Zidane no podrá contar con dos titulares, Eden Hazard y Raphael Varane, ambos lesionados y no entraron en la convocatoria para el decisivo partido de la liga española.

PROBABLES ALINEACIONES

Athletic Bilbao: Unai Simón; Capa, Núñez, Iñigo Mtz, Yuri; Dani García, Vesga; Williams, Muniain, Sancet; Raúl García



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Casemiro Fede Valverde; Vinícius y Benzema.



Real Madrid-Athletic horarios en el mundo:



Honduras: 6:00 A.M

Perú: 7:00 A.M

Colombia: 7:00 A.M

Ecuador: 7:00 A.M

Chile: 7:00 A.M

Argentina: 7:00 A.M

Uruguay: 7:00 A.M

Estados Unidos: 7:00 A.M

México: 7:00 A.M



Transmite: Sky Sports/Bein Sports