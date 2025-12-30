Manchester United tropezó contra el peor equipo de la Premier League: solo llevan 3 puntos y están casi descendidos

Sin excusas y sin la justificación que suponen las numerosas bajas pueden servir de argumento a la mala imagen, de nuevo, del Manchester United, sonrojado en Old Trafford por el colista, desahuciado, el Wolverhampton, que logró un punto pero fue merecedor a llevarse los tres.Volvió a las andadas el cuadro red que dio sensación de tomar aire en la pasada fecha, cuando se reencontró con el triunfo y venció al Newcastle para acercarse a los puestos europeos de la Premier. La última jornada de la primera vuelta supuso un fin de año que resumió lo que ha sido el 2025 para el conjunto de Rubén Amorim: decepcionante.