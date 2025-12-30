'Pactaron' el resultado en la Copa África para clasificarse a octavos de final: así quedarán las llaves de la siguiente fase

Las selecciones de Nigeria y Túnez certificaron su clasificación a octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) como primero y segundo del grupo C, respectivamente, mientras que Tanzania obtuvo uno de los billetes como mejor tercero, superando a Angola y con Uganda, el cuarto equipo del grupo, eliminada.Nigeria no dio opción a Uganda, que buscaba entrar también en el tercer puesto, y venció por 3-1. Mientras que, Tanzania, obtuvo un valioso punto con el empate 1-1 ante Túnez, ya que se queda con uno de los billetes para octavos en detrimento de Angola, que queda fuera.