Endrick conoció a sus nuevos compañeros tras dejar el Real Madrid: ¿cuándo sería su debut en Francia?

El <b>Real Madrid</b> fichó a <b>Endrick </b>en 2022, cuando el jugador aún tenía 16 años, por 35 millones de euros fijos más 25 en variables, aunque su incorporación al plantel blanco no se formalizó hasta su mayoría de edad, en 2024.En su paso por el club merengue, con el que tiene contrato hasta 2030, el brasileño ha saltado al terreno de juego en 39 ocasiones y ha anotado 7 goles, unas cifras inferiores a las cosechadas en el <b>Palmeiras </b>(11 aciertos en el campeonato brasileño en 2023), donde demostró un precoz olfato por el gol que le valieron dos Ligas y el interés de varios grandes europeos.