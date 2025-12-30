Endrick conoció a sus nuevos compañeros tras dejar el Real Madrid: ¿cuándo sería su debut en Francia?

El delantero brasileño Endrick, cedido seis meses sin opción de compra al Olympique Lyon por el Real Madrid, conoció este lunes a sus nuevos compañeros, aunque el club francés evitó, por ahora, mostrar su rostro en sus redes sociales. Así lo detallaron a EFE fuentes del equipo galo, que hoy retomó las sesiones preparatorias en el Centro en Entrenamiento Groupama OL tras la pausa navideña.

En un video a través de 'X' se puede observar la bienvenida que los jugadores le dan a Endrick antes comenzar la práctica. A partir del 1 de enero oficialmente entra su contrato de seis meses en vigor. Por ello, su presencia en el partido liguero ante el Mónaco del próximo sábado 3 de enero es más que incierta. Lo más probable es que debute el día 11 en la Copa de Francia frente al Lille. De hecho, la presentación oficial del prodigio brasileño no sucederá antes del 5 de enero. Endrick busca más minutos de juego para convencer a Carlo Ancelotti y ser así convocado al Mundial 2026. Tampoco podrá jugar en la Europa League hasta febrero, puesto que el reglamento de la UEFA no permite inscribir nuevos jugadores en el certamen que disputa el Lyon, en una misma fase de la competición. El anuncio de la cesión al Lyon se produjo el pasado martes, con un video promocional que ya acumula más de un millón de "me gusta" en Instagram y que, según el medio TNT Sports, ya se ha convertido en el contenido más visto de la historia del club en esta red social, con más de 16 millones de visitas en apenas tres días.

El Real Madrid fichó a Endrick en 2022, cuando el jugador aún tenía 16 años, por 35 millones de euros fijos más 25 en variables, aunque su incorporación al plantel blanco no se formalizó hasta su mayoría de edad, en 2024. En su paso por el club merengue, con el que tiene contrato hasta 2030, el brasileño ha saltado al terreno de juego en 39 ocasiones y ha anotado 7 goles, unas cifras inferiores a las cosechadas en el Palmeiras (11 aciertos en el campeonato brasileño en 2023), donde demostró un precoz olfato por el gol que le valieron dos Ligas y el interés de varios grandes europeos.