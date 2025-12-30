Los propósitos de Vinicius para 2026 en Real Madrid: "Sabemos que no ha sido un año bonito"

"Este día cada año es más especial al poder estar con nuestra gente. Sabemos que tenemos que mejorar, que 2026 tiene que ser mejor para todos y sobre todo para el madridismo", manifestó."Sigo aprendiendo mucho en este club, con esta afición y de la gente. Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros, que casi siempre ganamos casi todo, y no tenemos dudas de que vamos a volver porque el Real Madrid es así y sabemos donde estamos", añadió.<b>Vincius </b>recorrió todo el estadio al acabar el entrenamiento para firmar cientos de camisetas y hacerse fotografías con jóvenes aficionados."Al 2026 le pido salud, tranquilidad y muchos títulos para Madrid porque es lo que nos hace felices y hace a la afición feliz. Hala Madrid siempre", concluyó el delantero.