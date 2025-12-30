Internacionales

Los propósitos de Vinicius para 2026 en Real Madrid: "Sabemos que no ha sido un año bonito"

El atacante brasileño habló en Real Madrid TV sobre lo que espera para el siguiente año.

  • Los propósitos de Vinicius para 2026 en Real Madrid: Sabemos que no ha sido un año bonito
2025-12-30

Vinicius Junior reconoció tras un 2025 sin títulos en el Real Madrid que tienen "que mejorar" en el nuevo año, y en lo personal, admitió que sigue "aprendiendo mucho" en el club blanco, tras ser silbado por parte del madridismo en su último partido en el Santiago Bernabéu.

Del reproche de algunos aficionados en el Bernabéu, el brasileño pasó, luego de unos días de vacaciones, al cariño de todos los seguidores que acudieron al estadio Alfredo di Stéfano este martes a presenciar el entrenamiento abierto del conjunto merengue.

Fiesta merengue: Real Madrid despide el 2025 con un entrenamiento especial y la locura de la afición

"Este día cada año es más especial al poder estar con nuestra gente. Sabemos que tenemos que mejorar, que 2026 tiene que ser mejor para todos y sobre todo para el madridismo", manifestó.

"Sigo aprendiendo mucho en este club, con esta afición y de la gente. Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros, que casi siempre ganamos casi todo, y no tenemos dudas de que vamos a volver porque el Real Madrid es así y sabemos donde estamos", añadió.

Vincius recorrió todo el estadio al acabar el entrenamiento para firmar cientos de camisetas y hacerse fotografías con jóvenes aficionados.

"Al 2026 le pido salud, tranquilidad y muchos títulos para Madrid porque es lo que nos hace felices y hace a la afición feliz. Hala Madrid siempre", concluyó el delantero.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

LaLiga
|
Vinicius
|
Real Madrid
|