"Jugar en Arabia Saudita es una mi*** y dejar a mi mujer y a mi hijo aquí es una faena"

Iñaki Williams volvió a criticar sobre la Supercopa de España que se disputará fuera de España.

2025-12-30

Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, comentó acerca de la Supercopa de España en la que va a participar el equipo rojiblanco la próxima semana y reiteró que no le gusta la idea de jugar dicha competición fuera de España.

"Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mi***, hablando mal", lanzó el delantero en una rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento celebrado en San Mamés con más de 30.000 aficionados en las gradas.

El Athletic Cub jugará la primera semifinal de la Supercopa el miércoles 7 de enero en Yeda frente al FC Barcelona y si si vence al equipo azulgrana disputará la final el domingo 11 contra el ganador del Real Madrid-Atlético de Madrid programado el jueves 8.

"Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", añadió el mayor de los Williams.

Iñaki, que espera el nacimiento de su primer hijo "en los próximos días", explicó que en su caso personal "tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena". "Pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club e intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa".

Por otro lado, destacó que el parón navideño le ha venido bien al equipo "porque necesitábamos desconectar" y consideró que no entiende las críticas hacia la idoneidad de Ernesto Valverde como técnico del Athletic.

"Me cuesta entenderlo. El equipo está al 1000 con él. Es el entrenador que volvió a hacernos campeones", señaló el atacante de 31 años.

Iñaki espera una buena entrada en competición de los leones en 2026 y no pierde de vista la Copa. "Queremos volver a conseguir ese título, pero siguiendo con el lema a lo bajini que nos llevó a conquistar el último. Todos sabemos las noches tan bonitas que nos ha dado la Copa".

