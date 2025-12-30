"Jugar en Arabia Saudita es una mi*** y dejar a mi mujer y a mi hijo aquí es una faena"

<b>Iñaki Williams</b>, capitán del <b>Athletic Club</b>, comentó acerca de la Supercopa de España en la que va a participar el equipo rojiblanco la próxima semana y reiteró que no le gusta la idea de jugar dicha competición fuera de España."Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mi***, hablando mal", lanzó el delantero en una rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento celebrado en San Mamés con más de 30.000 aficionados en las gradas.