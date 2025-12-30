"Jugar en Arabia Saudita es una mi*** y dejar a mi mujer y a mi hijo aquí es una faena"

Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, comentó acerca de la Supercopa de España en la que va a participar el equipo rojiblanco la próxima semana y reiteró que no le gusta la idea de jugar dicha competición fuera de España. "Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mi***, hablando mal", lanzó el delantero en una rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento celebrado en San Mamés con más de 30.000 aficionados en las gradas.

El Athletic Cub jugará la primera semifinal de la Supercopa el miércoles 7 de enero en Yeda frente al FC Barcelona y si si vence al equipo azulgrana disputará la final el domingo 11 contra el ganador del Real Madrid-Atlético de Madrid programado el jueves 8. "Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", añadió el mayor de los Williams. Iñaki, que espera el nacimiento de su primer hijo "en los próximos días", explicó que en su caso personal "tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena". "Pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club e intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa".