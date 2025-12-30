Sergio Ramos recibe una sorpresiva llamada: quieren convertirlo en el fichaje más grande de su historia

Libre tras su paso por la Liga MX, Sergio Ramos no tiene intención de colgar las botas. A sus 39 años, el defensa español quiere regresar al fútbol europeo y sobre la mesa ya tendría la posibilidad de cumplir ese deseo. Desde que se confirmó su salida de Monterrey, el zaguero ha sido vinculado en clubes como Manchester United, Inter y principalmente con el Milan, donde milita su gran amigo, el croata Luka Modric.

Sin embargo, en las últimas horas, Ramos habría recibido el llamado tanto inesperado como formal de un club para intentar concretar su fichaje. De acuerdo con distintos medios franceses, la directiva del Niza tiene decidido fichar al defensor porque considera que está en plenitud y para la entidad sería un hecho histórico. De momento es imposible saber si el acuerdo podrá lograrse, pero la confirmación de la oferta es absoluta. La idea del Niza sería darle un contrato de un año, con opción a un segundo. El objetivo de Ramos es jugar dos temporadas más en Europa y eso es lo que buscaría darle el cuadro francés. Como suele suceder, el zaguero se tomará su tiempo para definir el futuro de su carrera porque puede que tenga una oferta más tentadora desde lo deportivo.