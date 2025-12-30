Internacionales

Sergio Ramos recibe una sorpresiva llamada: quieren convertirlo en el fichaje más grande de su historia

El central español se encuentra libre tras dejar Monterrey y su deseo es volver al viejo continente.

  • Sergio Ramos recibe una sorpresiva llamada: quieren convertirlo en el fichaje más grande de su historia

    Sergio Ramos se marchó de Monterrey tras un año y se encuentra como agente libre.

2025-12-30

Libre tras su paso por la Liga MX, Sergio Ramos no tiene intención de colgar las botas. A sus 39 años, el defensa español quiere regresar al fútbol europeo y sobre la mesa ya tendría la posibilidad de cumplir ese deseo.

Desde que se confirmó su salida de Monterrey, el zaguero ha sido vinculado en clubes como Manchester United, Inter y principalmente con el Milan, donde milita su gran amigo, el croata Luka Modric.

El categórico mensaje de Sergio Ramos tras la patada que recibió del Choco Lozano: “cuatro puntos en la ceja”

Sin embargo, en las últimas horas, Ramos habría recibido el llamado tanto inesperado como formal de un club para intentar concretar su fichaje.

De acuerdo con distintos medios franceses, la directiva del Niza tiene decidido fichar al defensor porque considera que está en plenitud y para la entidad sería un hecho histórico. De momento es imposible saber si el acuerdo podrá lograrse, pero la confirmación de la oferta es absoluta.

La idea del Niza sería darle un contrato de un año, con opción a un segundo. El objetivo de Ramos es jugar dos temporadas más en Europa y eso es lo que buscaría darle el cuadro francés.

Como suele suceder, el zaguero se tomará su tiempo para definir el futuro de su carrera porque puede que tenga una oferta más tentadora desde lo deportivo.

Para Ramos, sería la segunda etapa en la Ligue 1 tras estar tres temporadas en el PSG. En la postura del Niza, su llegada provocaría un estallido mediático y un impulso deportivo sin precedentes para la historia del club.

La actualidad del Niza no es la mejor actualmente porque se sitúa en la mitad de la clasificación, no compite a nivel europeo y su plantel es acorde al presupuesto que cuida la institución.

La confianza en el club es absoluta aunque los tiempos de Ramos pueden ser otros. Lo cierto es que el cuadro francés va por el fichaje más grande de su historia y nadie le quita la esperanza.

Salomón Rondón se fue del Real Oviedo tras solo seis meses en LaLiga y vuelve a México
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Fichaje
|
Sergio Ramos
|
Monterrey
|
Niza
|