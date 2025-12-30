Salomón Rondón se fue del Real Oviedo tras solo seis meses en LaLiga y vuelve a México

El delantero venezolano, <b>Salomón Rondón</b>, no continuará en el <b>Real Oviedo</b> y regresa a los 'Tuzos' del<b> Pachuca </b>de la Liga MX, tras haber completado la primera parte de la temporada en la Primera División de España."Desde el Real Oviedo, queremos agradecerle al futbolista su entrega, compromiso y trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo", escribió el club español en el comunicado de despedida a un jugador que llegó a la capital del Principado este pasado verano por orden directa de <b>Jesús Martínez</b>, presidente del <b>Grupo Pachuca</b> y máximo accionista del <b>Oviedo</b>.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana">Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española</a></b><b>Rondón</b>, a sus 36 años, disputó un total de 16 partidos con el <b>Real Oviedo</b>, 13 de ellos como titular, y tuvo un papel importante tanto con <b>Veljko Paunovic</b> y <b>Luis Carrión</b>, ambos técnicos cesados de su cargo.Es el tercer jugador de campo que más minutos acumula en la plantilla del <b>Oviedo </b>y, a pesar de marcar tan solo dos goles, dicha cifra le vale para ser el máximo goleador del equipo.La salida de <b>Rondón </b>entra dentro del proyecto de renovación que está llevando a cabo la entidad y <b>Grupo Pachuca</b> de cara a esta segunda parte de la campaña con el técnico <b>Guillermo Almada</b> al frente y el club está cerca de anunciar al delantero uruguayo <b>Thiago Borbas</b>.