Salomón Rondón se fue del Real Oviedo tras solo seis meses en LaLiga y vuelve a México

El delantero venezolano, Salomón Rondón, no continuará en el Real Oviedo y regresa a los 'Tuzos' del Pachuca de la Liga MX, tras haber completado la primera parte de la temporada en la Primera División de España.

"Desde el Real Oviedo, queremos agradecerle al futbolista su entrega, compromiso y trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo", escribió el club español en el comunicado de despedida a un jugador que llegó a la capital del Principado este pasado verano por orden directa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo.

Rondón, a sus 36 años, disputó un total de 16 partidos con el Real Oviedo, 13 de ellos como titular, y tuvo un papel importante tanto con Veljko Paunovic y Luis Carrión, ambos técnicos cesados de su cargo.

Es el tercer jugador de campo que más minutos acumula en la plantilla del Oviedo y, a pesar de marcar tan solo dos goles, dicha cifra le vale para ser el máximo goleador del equipo.

La salida de Rondón entra dentro del proyecto de renovación que está llevando a cabo la entidad y Grupo Pachuca de cara a esta segunda parte de la campaña con el técnico Guillermo Almada al frente y el club está cerca de anunciar al delantero uruguayo Thiago Borbas.