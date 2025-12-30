Internacionales

Cristiano Ronaldo despide el 2025 con un gol de espalda y llega a los 957: la distancia sobre Messi

El delantero portugués disputó su último partido el año y anotó en el empate del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo se despidió del 2025 con uno de los goles más extraños de su trayectoria. El ariete portugués, de 40 años, anotó sin querer en el empate de Al Nassr en campo del Al Ettifaq (2-2) por la jornada 11 de la liga de Arabia Saudita.

Los tantos del conjunto local fueron obra del exjugador neerlandés del Liverpool, Georginio Wijnaldum (16' y 80'), mientras que la visita hizo lo propio por medio de Joao Félix (47') y Cristiano Ronaldo (67').

El gol del capitán luso no tardó en viralizarse por las redes sociales, ya que marcó con la espalda tras desviar un remate. El disparo de Joao iba dirigido al palo izquierdo del guardameta, pero ahí estaba CR7 que, sin querer, cambió la dirección del esférico y anotaba.

De hecho, Cristiano estaba firmando la remontada de Al Nassr, pero se su equipo se dejó empatar en los últimos 10 minutos con el doblete de Wijnaldum.

Al Nassr se mantiene como líder del torneo con 31 puntos y sigue sin conocer la derrota luego de 11 fechas disputadas (10 triunfos y un empate). Le sigue el Al Taawon con 28 unidades y Al Hilal con 26.

SUEÑA CON LOS 1.000 GOLES

Por otro lado, Ronaldo llegó a los 957 festejos en su carrera profesional y el objetivo por llegar a los 1.000 se mantiene más vivo que nunca. Incluso, ya lo dijo en la reciente gala de los Globe Soccer Awards que sueña con alcanzar esa cifra antes de colgar oficialmente los botines.

De esta manera, el astro portugués le saca 61 goles de diferencia a su más cercano competidor, el argentino Leo Messi, que registra 896 tantos y se coronó este 2025 campeón de la MLS con el Inter Miami.

Además, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la liga árabe con 13 dianas, empatando con su propio compañero Joao Félix.

