Cristiano Ronaldo despide el 2025 con un gol de espalda y llega a los 957: la distancia sobre Messi

El gol del capitán luso no tardó en viralizarse por las redes sociales, ya que marcó con la espalda tras desviar un remate. El disparo de <b>Joao </b>iba dirigido al palo izquierdo del guardameta, pero ahí estaba CR7 que, sin querer, cambió la dirección del esférico y anotaba.De hecho, <b>Cristiano </b>estaba firmando la remontada de<b> Al Nassr</b>, pero se su equipo se dejó empatar en los últimos 10 minutos con el doblete de <b>Wijnaldum</b>.<b>Al Nassr</b> se mantiene como líder del torneo con 31 puntos y sigue sin conocer la derrota luego de 11 fechas disputadas (10 triunfos y un empate). Le sigue el <b>Al Taawon</b> con 28 unidades y <b>Al Hilal </b>con 26.