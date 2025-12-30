Arsenal se despide del 2025 con triunfo y Chelsea se separa de la pelea por el título: así quedó la tabla de posiciones de la Premier

Sin embarrgo, el equipo de Arteta no ha dejado dudas que desean conquistar la Premier League y han goleado sin piedad a los de Emery.

¡Líderes solitarios! Arsenal cierra el año de manera espectacular tras golear 4-0 al Aston Villa, equipo que llegaba este martes con esperanzas de igualarlo en la cima.

Con este resultado, el Arsenal cierra el 2025 como líder con 45 puntos y deja al Aston Villa en la tercera casilla con 39 unidades. Mientras que el Manchester City, club que tiene un partido menos que ambos, es segundo con 40 puntos.

Los de Guardiola completarán la fecha 19 el 1ero de enero del 2026 cuando visiten al Sunderland (7-28 pts) que está buscando puestos de Europa.

Asimismo, lo hará el Liverpool contra el Leeds United. Los Reds han venido de menos a más y si logran un triunfo podrán acercarse a 10 puntos del líder y meterse a la pelea por la Premier League.

Por otro lado, hoy el Chelsea y el Manchester United tropezaron contrra el Bournemouth y Wolves, respecticvamente, y se han quedado con 30 puntos.