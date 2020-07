Dani Alves se pronuncia en Twitter sobre el polémico pisotón de Sergio Ramos en la liga española  

Dani Alves se pronunció tras el polémico penal que no le pitaron al Athletic de Bilbao ante el Real Madrid luego de un pisotón de Sergio Ramos a Raúl García.

Te puede interesar: ¿Por qué al Real Madrid le pitan más penaltis? La contundente respuesta del Cholo Simeone



No fue directamente el brasileño quien comentó, si no que uno de sus seguidores le preguntó por la acción. Alves dejó una frase dejando a entender que siempre hay favoritismo hacia el conjunto blanco.



"Un día nos enseñaron que teníamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcanzará, y así fue", escribió el exjugador del Barcelona en su cuenta oficial de Twitter.

LEER MÁS: Sergio Ramos manda recadito sobre los árbitros y se pronuncia por el supuesto penal contra Raúl García



El brasileño luego publicó una serie de tuits refiriéndose más sobre el tema, claro, Dani se lo toma de una forma divertida también, pero no deja de responder.



















Sergio Ramos reconoció que tuvo contacto con Raúl García en la jugada del penalti que no sancionaron: "Es cierto que le piso, pero estoy de espaldas y no es determinante. Yo no veo a Raúl García, nada más".

MÁS: Florentino, el VAR y Barcelona, protagonistas de los memes tras el sufrido triunfo del Real Madrid contra el Athletic



En Barcelona se ha levantado una campaña contra los árbitros ya que piensan que todos está a favor del Madrid y más ahora con la ayuda del video arbitraje, así lo considera Josep Maria Bartomeu, presidente del Barca: "El VAR siempre favorece al mismo".