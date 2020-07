Zidane sobre la situación de James Rodríguez: ''Yo no voy a despreciar a ningún juador de mi equipo''

Zinedine Zidane ofreció una rueda prensa para hablar de cómo llega el Real Madrid para el partido de este lunes contra Granada en Los Cármenes y dejó en el aire la presencia de James Rodríguez en la lista de convocados. El francés asegura que esta será la semana más difícil de todas.

Toda la polémica por el VAR

''Cada uno puede opinar lo que quiera, yo no me meto con las opiniones de los demás. Lo que estamos haciendo es darlo todo en el campo y estamos haciendo un gran esfuerzo cada día. Es lo que me interesa''.

¿Juega bien este Madrid?

''No me molesta que se digan cosas de estas. Cada uno opina y nuestra obligación es demostrar en cada partido que somos buenos. Opinar puede opinar cada uno y el Madrid es el Madrid, es el club más importante de la historia''.

El estado físico del equipo

''Es la última semana y vienen tres partidos. Es la más difícil de todas y la más importante. Todos los equipos se juegan cosas y nosotros queremos meterle toda la energía del mundo mañana''.

¿Estará James contra Granada?

''Es su cumpleaños y lo primero es felicitarlo. Es un jugador de la plantilla y yo no voy a despreciar a ningún jugador de mi equipo. Todos son importantes y todos aportan. Luego lo verán. Yo cuento con todos.

Mendy

''A mí Mendy no me sorprende. Fue una petición mía con el club. Es un jugador que tiene talento y muy joven. No se puede comparar con Marcelo porque Marcelo es Marcelo y Mendy es Mendy. Mendy está demostrando que es jugador para el Real Madrid''.

¿Sería justo que el Barcelona gane esta liga?

''Ganará LaLiga el que tenga más puntos''.

Las cuentas por ganar el campeonato

''Yo no hago cuentas, sólo pienso en ganar el siguiente partido''.

La plantilla de cara al próximo curso

''Mi cabeza está en el partido de mañana, de lo otro ya se hablará. Sólo me importa mañana''.