Setién discrepa y le contesta a Messi: Asegura que Barcelona sí puede ganar la Champions

El técnico del Barcelona, Quique Setién, aseguró este sábado que no se siente señalado por las declaraciones de Leo Messi pidiendo "autocrítica", afirmando que tampoco ha pensado en dimitir tras perder el título de Liga.

"No, en absoluto, creo que todos en un momento determinado decimos cosas que a veces se interpretan mal, otras bien", dijo Setién en rueda de prensa al ser preguntado por si se siente señalado por las declaraciones de Messi tras la derrota 2-1 contra Osasuna el jueves.



El capitán azulgrana afirmó que el Barça "tiene que cambiar muchísimo" para luchar por la Champions, considerando que ha sido "un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, por ganas, que nos crean muy fácil" y pidió "autocrítica" a todos los niveles.





"Tiene toda la razón en que si jugamos como lo hemos hecho en algunos partidos no nos va a dar para ganar nada, pero también la realidad es que hemos tenido muy buenos momentos que pueden dar para ganarla (la Champions)", afirmó Setién.



"Son cosas que se viven cotidianamente en momentos importantes como los de ahora, de frustración, pero no le doy mayor importancia. Lo que saco es que estamos absolutamente concienciados, que tenemos una competición muy importante, que estamos ilusionados por llegar a la final y ganarla", dijo Setién.

- "Mejorar las cosas" -

"El mensaje es tratar de mejorar las cosas que podemos mejorar, ser más consistentes, ser más fiables durante los 90 minutos y convencernos de que si damos nuestro mejor nivel por supuesto que podemos ganarla", añadió el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al último partido de LaLiga contra el Alavés.



Tras la derrota contra Osasuna, el propio técnico había puesto en duda su continuidad, pero tras una reunión el viernes con el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, Setién pareció algo más confiado.

"La inquietud que tenemos todos por mejorar está ahí, es evidente, tratamos de buscar soluciones y que las cosas cambien, y en eso consistió la reunión, en preparar el futuro con optimismo", explicó el técnico cántabro.



Se trata de "centrarnos sobre todo mañana primero en el partido que tenemos (contra Alavés) y después en lo que nos queda de la Champions, que esperemos que sea mucho, tratar de aunar todos los esfuerzos", añadió Setién.



"En ningún momento he tenido la sensación de quererme marchar", afirmó el técnico azulgrana, rechazando que haya pensado en dimitir tras haber llegado en enero al banquillo barcelonista en sustitución de Ernesto Valverde.

"Jamás pensé que esto iba a ser fácil, es verdad que me gustaría ser un poco más feliz y haber ganado el título de liga nos hubiera puesto más felices, pero siempre he entendido que la derrota es una opción a la que hay que sobreponerse y aceptar el entorno mediático, no estoy viviendo nada que no haya vivido antes", insistió.



"No me van a convencer de que todo ha sido un desastre, no ha sido así, hemos merecido ganar más partidos, tengo claro después de analizar todos los partidos que hay muchas cosas que podemos rescatar de cara al futuro", consideró el técnico azulgrana.