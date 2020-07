Immobile marca hattrick y se aleja de Cristiano Ronaldo: Así marcha la tabla de goleadores de la liga italiana  

¡Al rojo vivo! Ciro Immobile marcó hattrick ante Hellas Verona en la goleada de Lazio (5-1) y llegó a los 34 goles en la Serie A temporada 2019/20.

El italiano le saca tres tantos de ventaja a Cristiano Ronaldo que tiene 31, el portugués anotó un golazo ante la Sampdoria por el juego de la fecha 36 del campeonato, al final del partido falló un penal y no se pudo acercar más.

Lukaku marcó también y sumó a su gran temporada con el Inter de Milán, el belga hizo un doblete ante el Genoa y llegó a 23 anotaciones en su primera campaña en Italia tras dejar al Manchester United.





Por otra parte, Immobile alcanzó en la lucha por la Bota de Oro a Robert Lewandowski, el polaco se quedó con 34 tras su buena temporada en la Bundesliga, al delantero de Lazio le quedan dos partidos por disputar. Cristiano quedó en 31 y buscará anotar en los duelos que le restan.

PRÓXIMOS PARTIDOS:

Para Cristiano Ronaldo:

Cagliari vs Juventus

Juventus vs Roma



Para Ciro Immobile:

Lazio vs Brescia

Napoli vs Lazio