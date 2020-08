Kroos confiesa cómo fue la reacción de los jugadores del Real Madrid tras el 8-2 del Barcelona

Sin duda alguna la paliza del Bayern Munich al Barcelona en cuartos de final de la Champions League, fue algo que nadie se esperaba.

Fue un 8-2 histórico, que llevó al club azulgrana a tomar decisiones importantes y drásticas de cara al futuro. Ya Ronald Koeman se ha convertido en el nuevo entrenador.

Lejos de todo esto, muchos se preguntaron seguramente en su momento cómo habrá vivido el Real Madrid este baño tremendo que le dieron al Barcelona en Champions.

Pues Toni Kroos ha sido el encargado de revelar los detalles de la reacción de los futbolistas del Madrid tras el 8-2 del Barcelona. Lo hixo en el podcast "Einfach mal Luppen" que realiza junto a su hermano Félix.

“No se puede enseñar todo, pero uno se puede imaginar que no hubo dolor. Hubo alguna que otra celebración maliciosa”, bromeó Kroos sobre la reacción en el vestuario blanco.

Asimismo, Toni Kroos recordó cómo se vivió la derrota del Barça en Roma en 2018, donde fueron remontados y eliminados.

“La gente corría arriba y abajo frente a mi habitación y gritaba. No lo vi, pero debía haber otros jugadores. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera”, señaló Kroos.

Por otra parte, Kroos deja claro que el Bayern es el favorito para ganar la Champions tras haber eliminado a un club fuerte como el Barcelona.

SUPERADO LO DEL CITY

Toni Kroos calificó de muy buena la temporada del Real Madrid pese a ser eliminados por el Manchester City en octavos de final de la Champions. Ganar la Liga de España y la Supercopa no es cualquier cosa.

"Pero eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid debe llegar más lejos de los octavos”, sentenció.