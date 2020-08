Ibrahimovic renueva con el Milan y deja contundente frase: "No estoy aquí para ser una mascota"

El sueco Zlatan Ibrahimovic, de vuelta a Italia para prolongar su aventura con el Milan, pretende "ayudar al club a volver donde merece estar", anunció en un video publicado este domingo por el club lombardo.

Aunque todavía no se ha firmado oficialmente la renovación por una temporada, el gigante sueco de casi 39 años se declaró encantado de poder volver "donde se siente como en casa", en este vídeo filmado el sábado por la noche a su llegada a Milán.



Según la prensa italiana, el AC Milan y su atacante estrella llegaron a un acuerdo para prolongar un año su contrato, con un salario anual de 7 millones de euros para 'Ibra'.



"Como ya he dicho, no estoy aquí para ser una mascota, sino para traer resultados, ayudar al club, el equipo y el entrenador a volver donde merece estar el Milan", explicó en italiano.

Ibrahimovic renovó por otro año con el AC Milan y buscará devolver al equipo a la Champions League.



"Desde hace seis meses hemos logrado grandes cosas pero no hemos ganado nada. Hoy tengo la posibilidad de estar aquí desde el principio, hay que continuar y hacer lo mismo", añadió el sueco, que regresó a Lombardía el pasado diciembre.



Ibrahimovic es "nuestra prioridad", había asegurado el martes pasado el director técnico del AC Milan, Paolo Maldini, sin descartar un plan B mientras se prolongaban las negociaciones con el atacante.



"Sabemos que va a ser una pretemporada corta, por lo que queremos cerrar el tema en un periodo de tiempo muy corto", añadió Maldini. La Serie A regresará el 19 de septiembre.

Al aparecer el viernes con la camiseta del Milan en su cuenta de Twitter, Ibrahimovic despejó las dudas sobre su presencia la próxima campaña en casa de los 'rossoneri'.



'Ibra' llegó a Milán a finales de diciembre de 2019 para seis meses tras dejar Los Angeles Galaxy, con un salario de 3,5 millones de euros y opción a otro año.

Desde su vuelta a Lombardía, el exjugador del FC Barcelona tuvo un impacto positivo en un equipo en dificultades, anotando 11 goles en 20 partidos de Serie A y Copa de Italia.



El objetivo del Milan es volver a la Liga de Campeones, una competición que han ganado en siete ocasiones pero que no disputan desde 2014.