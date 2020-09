OFICIAL: El PSG realiza la compra del portero Sergio Rico y firma hasta 2024

El arquero español Sergio Rico, cedido por el Sevilla para la temporada 2019/20, se quedará finalmente en el París Saint-Germain hasta junio de 2024, luego de que anunciara su marcha a finales de agosto.

“El 1 de septiembre del año pasado llegué al PSG y nunca me hubiera imaginado conocer a una familia como esta. Una familia de compañeros, de amigos que han luchado hasta el final por escribir la historia de este club. Finalmente no pudo ser, no pudimos volver a París con la Champions League, pero estoy seguro de que este grupo luchará duro para llegar pronto a otra final. Ha sido un honor compartir metas y sueños con mi amigo Keylor Navas en esta competición, así como con el resto de todos mis compañeros, cuerpo técnico y nuestra maravillosa afición. ¡Este club se lo merece y vendrá!", fue el mensaje de Sergio Rico en Instagram el pasado mes de agosto. Hoy fue anunciada su compra.

Ver: Maxi López ataca a Wanda Nara por su viaje con Icardi a Ibiza

El PSG "está feliz de anunciar la renovación del contrato de Sergio Rico después de haber llegado a un acuerdo con el Sevilla Fútbol Club por su traspaso definitivo", anunció este sábado el club francés en un comunicado.

Rico, suplente del inamovible guardameta costarricense Keylor Navas a lo largo de este curso, "está ahora vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024".

El portero español, de 27 años recién cumplidos, acabó convenciendo al campeón de Francia y subcampeón de Europa de quedarse con él a pesar de jugar solo 10 encuentros con los parisinos.

Sergio Rico fue titular en la semifinal de la 'Champions' ganada contra el RB Leipzig (3-0) por la lesión en un muslo de Navas.

Con este contrato de larga duración para Rico, el futuro en el PSG del arquero francés Alphonse Areola, que regresa tras una campaña cedido en el Real Madrid, se complica sensiblemente.

Rico había anunciado su marcha con un mensaje emotivo en las redes sociales publicado el 24 de agosto, al día después de la derrota de su equipo (1-0) en la final de la 'Champions' contra el Bayern de Múnich.

El PSG comienza su temporada en Lens el próximo 10 de septiembre.