Barcelona pierde con la continuidad de Messi: El tweet periodista de ESPN que generó controversia

El anuncio de Lionel Messi que se quedaría finalmente en Barcelona días después de haber puesto su deseo de salir de la entidad fue puesta en juicio con un tweet del periodista de ESPN Dionisio Estrada.

Estrada escribió que "a pesar de todo y aunque es una permanencia forzada la de Messi, los únicos perdedores son Bartomeu y Barcelona y, en lo económico, en unos meses no se llevarán ni un euro por la salida de su máximo referente".

En debate con Álvaro Morales y el plantel de ESPN explicó que "por mucho que ame al Barcelona ya no está a gusto. No tengo duda que dará su esfuerzo, pero que eso signifique estará a gusto, no lo estará. Mucha gente pensó que se trataba de un tema económico. Bartomeu queda como el hombre que no cumple su palabra. Él no cumplió su palabra".

En cambio Ricardo Puig tiene una opinión diferente.

"Los contratos para eso existen, para no depender de las palabras de nadie. Messi malinterpretó", soltó.