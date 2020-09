Futbolista del Nàstic revela el reclamo que le hizo Messi en pleno partido: ''Yo quedé sorprendido''

El Barcelona disputó su primer partido de preparación el pasado sábado contra el Gimnàstic de Tarragona y lo cumplió con un 3-1, aunque lo más destacado fue volver a ver a Messi de titular tras toda la novela que protagonizó por su deseo de querer salir del club en este verano.

La Pulga seguirá luciendo el brazelete de capitán y a pesar de que no fue autor de ninguno de los goles (Dembélé, Griezmann y Coutinho), sí tuvo un fuerte cruce con uno de los defensores del cuadro rival.

Al término del amistoso, el zaguero Javier Ribelles dialogó con El Chiringuito sobre ese pique que tuvo contra el argentino, quien lo increpó.

''Yo tenía claro que no podía girarse, porque si gira y encara es complicadísimo'', reconoció el jugador del Nástic. ''En una de esas que va a recibir de espaldas lo oprimo con todo, con los pies, con las manos, con el pecho... pero luego dejó el balón, se giró y me dice: 'Pero qué haces boludo. ¿Querés dejar de darme patadas? que estás todo el rato igual'. Estaba enojado'', añade el central.

''Yo claro, quedé sorprendido y le dije: 'A ver, si eres el mejor te tengo que dar patadas, no te puedo dejar girar, porque cuando te gires me vas a ganar'. De ahí ya no me contestó'', cuenta Ribelles, quien al final del encuentro intercambió camisetas con Antoine Griezmann.

Debut de Koeman

Este fue el primer partido de la plantilla bajo las órdenes de su nuevo entrenador Ronald Koeman. El neerlandés puso sobre el césped del estadio Johan Cruyff un once totalmente diferente en la primera parte respecto a la segunda, pero los dos tuvieron como común denominador el sistema de juego 4-2-3-1.

''Es un sistema de juego un poco diferente al que ha utilizado el Barcelona en las últimas temporadas, pero ahora tenemos muchos centrocampistas y tenemos que aprovecharlo", explicó el DT en la conferencia de prensa posterior.