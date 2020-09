''Estoy orgulloso de ser negro'': Neymar se defiende con una carta tras su pelea con Álvaro González

Neymar protagonizó un fuerte cruce con el defensor Álvaro González en la derrota del PSG contra el Marsella (0-1), partido que se disputó en el Parque de Los Príncipes y que acabó con cinco expulsados.

La estrella del conjunto parisino denunció insultos racistas por parte del español, pero los árbitros no entendieron sus protestas, lo que molestó más aún al delantero brasileño.

Tras todo lo ocurrido, Ney emitió un mensaje para tofo el mundo, en donde expresa que ''el racismo y la intolerencia son inaceptables'' en el fútbol, y asegura estar muy orgulloso de ser negro. Además acepta su castigo, pero espera que González también sea sancionado.

Las palabras de Neymar

''Ayer me rebelé. Fui castigado con una roja porque quise pegarle a alguien que me ofendió. Pensé que no podía irme sin hacer nada porque me di cuenta de que los encargados no iban a hacer nada, no se dieron cuenta o lo ignoraron. Durante el partido quise responder como siempre, jugando al fútbol. Los hechos muestran que no lo logré. Me rebelé…

Maldecir, las agresiones, los insultos son parte de nuestro deporte. En la disputa, no puedes ser cariñoso. Entiendo en parte a este chico. Todo es parte del juego. Pero el racismo y la intolerancia son inaceptables.

Soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negro también. Estoy orgulloso y no me veo diferente a nadie. Ayer quise que los encargados del partido (árbitros y asistentes) se posicionaran imparcialmente y entendieran que no hay lugar para esa actitud prejuiciosa.

Reflexionando y viendo todo lo que sucedió, me entristece el sentimiento de odio que podemos provocar cuando en la tensión del momento nos rompemos.

¿Debería haberlo ignorado? Aún no lo sé. Hoy, con la mente fría, digo que sí. Pero en el momento adecuado, mis compañeros y yo pedimos ayuda, y fuimos ignorados. ¡Ese es el caso!

Los que estamos involucrados en el entretenimiento necesitamos reflexionar. Una acción conlleva una reacción y llegó donde llegó. Acepto mi castigo porque debería haber seguido el camino del juego limpio. Por otro lado, espero que el ofensor también sea castigado.

El racismo existe, pero debemos pararlo. ¡No más, suficiente!

El chico fue un imbécil. Yo también actué como un imbécil por verme envuelto en ello… Aún tengo el privilegio de mantener hoy la cabeza alta, pero todos necesitamos reflexionar sobre que no toda la gente negra y blanca están en la misma condición. El daño del enfrentamiento puede ser desastroso para ambos lados, seas negro o blanco. No quiero y no deberíamos mezclar sujetos. El color de la piel no lo elegimos. Ante Dios somos todos iguales.

Ahora… Ayer perdía en el partido y me faltó sabiduría. Estar en el centro de la situación o ignorar los hechos racistas no van a ayudar. Lo sé. Pero pacificar estos movimientos 'antiracistas' es nuestra obligación para que los menos privilegiados puedan recibir su defensa. Nos volveremos a ver y será a mi manera, jugando al fútbol.

¡Sean pacíficos! ¡Sean pacíficos! Sabes lo que dijiste… Yo sé lo que hice. Más amor para el mundo...''.