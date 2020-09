Inesperado: Ante la necesidad de un delantero, ofrecen a Edison Cavani al Real Madrid y...¡gratis!

Real Madrid ya tiene en sus oficinas el nombre de Edinson Cavani. El delantero uruguayo se ha convertido en opción para recalar en el club blanco.

Recordemos que Cavani se desligó del PSG y quedó como agente libre y puede fichar por cualquier equipo de manera gratuita en el mercado.



La única cifra que debe pagar su nuevo equipo es su ficha, la que no baja de siete millones de euros por año y uno de esos clubes que sí puede pagarla es el Real Madrid.

Cavani fue ofrecido al conjunto de Zidane por su representante antes del duelo ante Real Sociedad de la liga española que quedó con empate a cero goles.

MADRID SIN GOL

La prensa de España criticó nuevamente la falta de gol del Real Madrid, ya que cuando Benzema, no está el equipo no los encuentra.



Además, Zidane no parece contar con Luka Jovic, que se quedó en la banca en un partido que ameritaba un rematador en el área de la Real Sociedad.

Cavani podría ser la solución a ese problema, ya que el uruguayo está con sed de seguir triunfando en el fútbol de elite como lo hizo con el PSG.