Mourinho desvela el momento más triste de su carrera: ''Lo más cruel fue que elegí a Cristiano, Kaká y Ramos...''

El portugués José Mourinho no puede olvidar la eliminación en semifinales de la Champions del 2012, ya que esa derrota es la más dura que ha tenido que sufrir en su extensa carrera como entrenador.

En una entrevista para Sic, programa portugués de Mercado Aberto, Mou asegura que ese fracaso en la tanda de penales ante el Bayern Múnich cuando dirigía al Real Madrid es el más triste que ha experimentado.

La Champions, concretamente la Décima, era por aquel entonces la gran obsesión de la entidad blanca y Mourinho, pero el club se quedó durante tres años seguidos a las puertas de la final. El luso consideraba que su equipo era el mejor de Europa

''Si tengo que elegir el peor momento, es esa eliminación con el Madrid. Éramos el mejor equipo de Europa. Ganamos LaLiga batiendo todos los récords de puntos y goles y habríamos ganado esa final, sin dudas'', expresó el estratega.

''Lo más cruel para mí es que elegimos para esa tanda a Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos. Eran una garantía desde el punto de penalti y que fallaran los que nunca fallan me hundió", recuerda Mourinho.

El actual técnico del Tottenham también rememora otra dolorosa derrota en la Champions, aunque esta vez fue con el Chelsea. ''Fue contra el Liverpool con un gol que hoy el VAR no habría concedido. Pero me dolió más la del Madrid, fue más dura''.

La otra cara de la moneda

Por otro lado, Mou fue consultado por el momento más feliz de su carrera y sin titubear eligió la 'Orejona' que conquistó con el Porto en el 2004.

''He vivido momentos muy felices, pero si tengo que elegir uno, me quedo con la Champions que gané con el Porto. Levantar ese título con un equipo portugués tiene un sabor especial y desde entonces ningún equipo de Portugal la ha ganado y no sabemos cuándo la volveremos a ganar'', cerró.