Di María deja la vida por la Selección: ''Prefiero que me puteen 45 millones de personas en Argentina...''

El entrenador argentino Lionel Scaloni brindó la semana pasada la convocatoria de la Albiceleste para la doble fecha de eliminatorias que se disputará el próximo mes y la gran ausencia es Ángel Di María.

En un diálogo con ESPN, el mediocampista del PSG no encuentra explicación a su no convocatoria y aseguró que seguirá insistiendo para poder estar con un alto rendimiento, pese a que fue uno de los jugadores más importantes del conjunto francés, llegando a la final de la Champions League.

Di María confiesa que algunos de sus amigos le recomiendan quedarse en la capital francesa disfrutando del tiempo libre y alejado de los terrenos de juego, pero el 'Fideo' afirma que prefiere estar en la selección.

''Tengo muchos conocidos que me dicen que me quede en París tomando un café enfrente de la Torre Eiffel. Pero prefiero ir al país y que me puteen 45 millones de personas, pero jugar para Argentina'', manifestó Angelito.

El argentino dijo que su compañero de club, el brasileño Neymar, quedó sorprendido cuando se dio cuenta de que no formaría parte de la Albiceleste para este inicio de eliminatorias. ''Neymar siempre me dice que están locos por no citarme''.

Por último, Di María remarcó que ''yo trabajo para estar en la Selección, doy la vida por esa camiseta. Siempre dejo a mi familia por esa camiseta. Todo lo que hago en el club es para estar en la Selección. Nunca le pedí explicaciones a Scaloni. Seguiré trabajando, él decide quien debe decidir los que van y los que no. Me seguiré rompiendo el ojete''.