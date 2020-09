Bale habla de su salida del Real Madrid: ''Soy muy callado, eso es lo que no les gustó allí''

Gareth Bale ha hablado más en una semana en Londres que en años en el Real Madrid. Esta vez atendió a Sky Sports y se refirió a su vuelta al Tottenham y a su salida del conjunto merengue, donde era un dolor de cabeza para Zidane.

''Estoy feliz de estar de regreso y amo a este club con todo mi corazón. He tenido grandes recuerdos aquí y me siento feliz y confiado. Mis niveles de energía han subido'', explicó el atacante, añadiendo que ''era el momento de un cambio. Quería cambiar hace tiempo, pero no se había materializado''.

Al final, el Tottenham fue el que se interesó en su fichaje. ''Es un club que significa mucho para mí, me dio oportunidades y sentí que era un buen momento para volver. Siento que el club todavía va en una gran dirección y quería formar parte''.

Tras 14 títulos con el Real Madrid, incluidas cuatro Champions League, su presencia en el club disminuyó con Zidane hasta ser una auténtica sombra. ''Solo quiero disfrutar de mi fútbol. En Madrid fue un poco plano durante un tiempo. Todos lo vieron. Cuando no estas contento es difícil jugar a tu mejor nivel''.

Por último, Bale comentó que nunca levantó la voz por su complicada situación en el Madrid porque ''soy muy callado, trato de mantenerme lo más normal posible y lejos de las cámaras y medios. Quizás eso es lo que no les gustó allí''.