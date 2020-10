Suárez desvela el posible futuro de Messi y afirma que le dolió su salida del Barcelona

Luis Suárez concedió una entrevista a '90 minutos de Fútbol' y desveló las claves del futuro de Messi, sin descartar que el argentino podría continuar en el Barcelona la temporada que viene.

El delantero se sinceró sobre su salida del equipo azulgrana y asegura que estuvo relacionada con el pulso que mantiene Leo con la actual directiva presidida por Josep María Bartomeu.

''Yo creo que ya no quería que estuviera al lado Messi, quizá les molestaba que yo tenga una buena relación con él. Quizá querían que no esté tanto conmigo. No le encuentro ningún motivo para que piensen que eso perjudicaba al equipo'', dijo el uruguayo sobre su marcha.

El Pistolero no escondió sus sentimientos. ''Obvio que lo extraño a Leo, pero con la tecnología estamos hablando constantemente. Sabemos la amistad que tenemos. Compartimos muchas cosas, de llegar cada mañana a los entrenamientos, hasta los mates. Nuestros hijos llevan una vida juntos y tenemos un gran vínculo familiar''.

Su triste adiós del Camp Nou

Suárez repasó su vida por el Barcelona y el doloroso final. ''Fueron seis años en Barcelona y siempre dije que el club necesitaba un delantero joven. Nunca trajeron a nadie que me pudiera competir. Los delanteros tienen rachas y momentos. Merecía por lo menos que, antes de enterarme por la prensa que no me querían, me hubiesen llamado y explicarme los motivos''.

''Hay muchas contradicciones en Barcelona. Yo daba soluciones si el tema era económico y si era deportivo lo podía entender, pero me lo hubiesen dicho de otra manera. No me quedó clara la decisión de la directiva''.

''Hace dos años que querían traer otros delanteros porque me querían echar. Viene de hace tiempo esto. En seis años, nunca tuve una pelea con un compañero en Barcelona y Leo tampoco''.

''Mis hijos se sentían como en casa en Barcelona. Mi hijo ama el Barcelona y a Leo, imagínate lo que fue para él. Cuando les tuve que decir que nos íbamos fue el momento más duro, para ellos y para mi mujer. Pero ellos querían verme feliz a mí y que no esté amargado o que me vaya a algún lado a llorar. Ahora por suerte están contentos en Madrid, eso me genera mucha tranquilidad''.

''Me dolió y me lastimó mucho a mí y a mi familia lo que hicieron. Las formas y las maneras no fueron las correctas. Que venga un entrenador diciendo que ya no cuenta conmigo cuando la directiva ya lo había dicho genera dudas. Koeman me llamó para decirme que no me iba a tener en cuenta cuando hace 10 días yo ya sabía que iba a ocurrir''.

''Tuve mucha incertidumbre, porque tenía que ir a entrenar. Yo le decía a Leo que sabía lo que me iban a hacer. Iba a entrenar contento, pero volvía triste a mi casa''.

Futuro de Messi

Suárez se pronunció al futuro que podría tener el argentino tras su frustrada salida del Barcelona en el recién mercado de fichaje, cuando comunicó a través de un burofax su deseo de marcharse.

''Que Messi se quiera ir de Barcelona no fue un gesto hacia mí. Tendrían que haber respetado la decisión de querer irse. Por respeto a la relación que tengo con Leo no voy a decir lo que hablamos en su momento, pero él vivió una situación difícil y complicada. Él se quería ir y el club no quería. Yo traté de apoyarlo, cuidarlo y que se distraiga un poco. Las cámaras estaban atrás de él, era complicado y había que ayudarlo''.

'''Leo es consciente de lo que es para el Barcelona. Le ha dado cosas que el club nunca se imaginó. Él tiene que seguir siendo el número 1 y ser feliz''.

''Puede estar la posibilidad de que Messi juegue en otro club, pero si vuelve a sentirse cómodo, feliz y llega otra directiva va a querer seguir en el club. Como amigo voy a estar contento si le va bien ahí y si se tiene que ir a otro club, también''.

El Madrid y el 'Cholo' Simeone

Por último, 'Lucho' afirmó que nunca llegaría al conjunto merengue y se refirió al trabajo de su nuevo entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone. ''¿Jugar en el Real Madrid? Ni loco... Siempre soñé jugar en el Barcelona, desde chico. No le gritaría un gol al Barcelona, pero sí señalaría alguna parte de la tribuna''.

''El Cholo Simeone no me sorprendió para nada. Es muy estricto y trabaja mucho en la disciplina táctica. Encontré un grupo humano muy bueno, con muchas ganas. Quiero aportar como un compañero más y conseguir cosas importantes en el Atlético de Madrid'', cerró el colchonero.