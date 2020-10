Conflicto en el Barcelona: Messi ''rompe su relación'' con uno de sus compañeros de equipo

Luego de que se cerrara el mercado de fichajes en las principales ligas de Europa, se dio a conocer sobre un conflicto que se vive en el vestuario del Barcelona debido a la frustrada salida de Messi.

Según desvelaron en el programa español El Chiringuito, el argentino habría ''roto relaciones'' con su compañero Gerard Piqué, porque esperaba que el defensor lo respaldara en su decisión de marcharse del club cuando envió el polémico burofax comunicando su deseo de salir.

''Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barça. Pasaron los días, pero nunca llegó. Habían jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó'', dijo el periodista Eduardo Inda, insinuando que se trataba del defensor catalán.

Cabe recordar que Leo hizo uno sus descargos en redes sociales cuando anunciaron el adiós de Luis Suárez rumbo al Atlético y varios futbolistas apoyaron al argentino, pero Piqué siempre guardó silencio.

''Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto, yo sé que se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás'', añadió el panelista del programa.

Por último, Inda finalmente señaló al zaguero de 33 años. ''Es un jugador descomunal, muy listo. Es uno de los capitanes. Es Gerard Piqué. Y Leo está cabreado. Estaba esperando ese apoyo''.

Amigos desde niños

Vale destacar que Piqué y Messi se conocen desde la infancia, ya que formaron parte de la gloriosa categoría 87 del Barcelona. Juntos, en el primer equipo, ganaron 29 títulos: 8 Ligas, 6 Copa del Rey, 6 Supercopa de España, 3 Champions League, 3 Supercopa de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

El capitán esperaba que Gerard diera un paso al frente y lo apoyara en su guerra contra Josep María Bartomeu, algo que nunca ocurrió porque el catalán se mantuvo callado y esto habría provocado un malestar en el delantero como para cortar la relación.