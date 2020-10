Real Madrid: Zidane aclara la polémica situación con Jovic y habla de Haaland y Mbappé

Zinedine Zidane habló en rueda de prensa sobre el partido de este sábado ante el Cádiz que afrontará con varias dudas, ya que la mayor parte de los internacionales regresan de sus respectivas selecciones hasta hoy. Además aclaró que cuenta con Jovic y que le gusta Haaland.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

Partido contra el Cádiz

''Sabemos que son entrenamientos sin 12 o 14 jugadores, pero han venido todos bien. Es lo que hay. Mañana tenemos un partido y ahora un bloque de siete juegos. El Cádiz es un equipo muy disciplinado, que acaba de subir, y nos lo van a poner difícil. Sabemos que todos los clubes que vienen de Segunda son complicados porque es una categoría muy competitiva. Van a intentarlo y lo sabemos. Y queremos hacer nosotros un buen partido''.

La polémicas declaraciones de Mayoral sobre Jovic

''No, yo hablo con todos mis jugadores y son cosas privadas. No voy a decir lo que hablo con mis jugadores, trato de ser sincero con ellos. Ya está. Cada uno puede opinar y somos los que somos, este es el grupo. Vamos a pelear y del resto no te voy a decir lo que hablo con los jugadores porque es personal''.

¿Cómo motivar a Jovic cuando el DT no lo quiere?

''Eso no es así. Jovic es un jugador del Madrid. A Jovic lo he pedido yo, luego cada uno puede opinar. Decir tonterías es complicado. No es así, pero no pasa nada''.

La opción de haber fichado a Messi en 2013

''No sé nada, lo primero, y no voy a hablar de un jugador que no es nuestro. Sabemos el jugador que es Messi, pero no es un jugador mio y no sé nada de eso''.

Hora y transmisió del Real Madrid-Cádiz por LaLiga

Examen diario para usted

''Sí, ustedes están ahí para hablar del Madrid. Conozco la situación y lo que conlleva ser entrenador del Madrid. Sé donde estoy, son casi 20 años que estoy aquí y lo mejor que me ha pasado es llegar a este club. Cada partido voy a ser juzgado, lo sé''.

Los patidos de Odegaard y Halaand con Noruega

''Martin jugó un poco diferente, prefiero que juegue en una línea de cuatro. Haaland no es mi jugador, pero es muy bueno, qué te voy a decir''.

Las rotaciones para ganar

''Pero lo hemos hablado muchas veces, para una temporada muy larga lo necesitamos. Tenemos jugadores muy buenos para cambiar, pero les quiero decir lo que vivimos aquí. Los jugadores nunca descansan, no paran, es lo que hay. Es necesario contar con todos y pienso que se puede ganar así y lo más importante es que los jugadores lo creen. Es la realidad, los jugadores no paran. Al final tengo que trabajar con esto y por eso vamos a seguir en esta línea''.

Cambios en la portería

''Tengo tres porteros y vamos a ver cómo lo hacemos. Tienen que estar preparados y rendir, nada más''.

¿La locura en torno a Mbappé afecta al vestuario?

''No, esto siempre ha pasado, hay siempre muchos rumores y no hablo solo de Mbappé. No va a afectar eso a nuestro grupo, pero como sabes ya se ha terminado porque se ha cerrado el mercado y tenemos este grupo para luchar hasta el final''.