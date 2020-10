Tunden a Messi previo al Clásico: ''No sería un drama si Leo se va de la Liga Española''

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que una eventual marcha de Lionel Messi del Barcelona ''no sería un drama'' para el campeonato, en una entrevista con la AFP a pocos días de un crucial Clásico contra el Real Madrid.

¿Teme que pueda haber otro parón del fútbol?

''No hay fechas. Parar la competición sería complicado, por tanto hay que trabajar en que no haya parón''.

¿Tienen alguna previsión de cuando se podría volver a ver público en los estadios?

''Es una decisión que corresponde al gobierno central. Hasta que no haya una vacuna veo complicado que veamos público en nuestros estadios. A corto plazo no es una prioridad, la prioridad es que la competición continúe y que no se suspenda''.

Y ahora un Barcelona-Real Madrid sin público

''Cualquier partido sin público quita una parte trascendental del partido, pero el clásico es el clásico. Es el partido entre clubes más importante que hay en el mundo. Es una marca que se ha consolidado como el Clásico y concita mucha gente alrededor de él''.

Messi sorprendió con su amago de salida, ¿lo ve hasta el final en el Barcelona?

''No lo sé. Messi hará lo que tenga que hacer, pero sí pienso que la marca comercial Messi-Barcelona, que funciona tan bien, si Messi se fuera del Barcelona quedaría muy dañada. Creo que Messi tiene que pensar muy bien lo que hace''.

¿Sería un perjuicio para LaLiga si Messi se va?

''No sería un drama. Se fue Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y no es un drama. Se fue Neymar al PSG, y no veo que la liga francesa se haya puesto a mayor nivel internacional, esa es la realidad, aquellos que piensan que los jugadores son los que hacen las competiciones o la marca de una competición, están equivocados''.

¿Qué desafíos enfrenta el fútbol español en la pandemia?

''El desafío, relacionado con el sanitario, es el económico, los clubes no ingresan por 'ticketing' nada, y eso afecta sobre todo a los grandes clubes que también tienen otros temas de negocios como museos, tiendas que no están abiertas a pleno rendimiento y eso afecta, y es otro de los retos''.

Messi quería irse del Barcelona para ganar otra Champions

¿Tienen una estimación de lo que se perdió la temporada pasada y que se podría perder en la actual?

''El año pasado fueron alrededor de 600 millones de euros (710 millones de dólares) lo que nuestros clubes perdieron y esta temporada si todo continuase con el mismo nivel hasta su final nos iríamos a 1.000 millones. Esperamos que se pueda recuperar esto en enero y febrero con la aparición de la vacuna o con algo de asistencia de público a los estadios, entonces hablaríamos de unos 600 millones de euros esta temporada''.

¿Ha salido peor parado el fútbol español en este mercado de fichajes?

''No. Hemos salido perfectamente parados como teníamos que salir económicamente. Ahora con la pandemia, sería una locura que con la falta de ingresos se comprase al mismo nivel de antes''.