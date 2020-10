Barcelona: Ansu Fati es víctima de racismo por famoso medio español y el periodista le pide perdón

Luego de que Ansu Fati firmara su primera anotación en la Champions League 2020-21 en la victoria del Barcelona sobre el Ferencvaros húngaro, un famoso rotativo español lanzó un comentario racista al joven delantero.

Durante la crónica del triunfo del Barça, el medio ABC destacó las habilidades de Fati de una forma discriminatoria por su tono de piel.

''Ansu tiene algo de gacela, algo de negro que veías corriendo por el Paseo de la Gracia cuando alguien al grito de '¡Agua, Agua!' anunciaba que la Guardia Urbana había llegado'', expresaba dicho diario.

En medio de toda la polémica que levantó esta publicación, el francés Antoine Griezmann, compañero de Fati en el Barcelona, condenó públicamente esas palabras.

''Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación'', señaló el galo, que actualmente no pasa por un buen momento en el equipo azulgrana.

Piden perdón para Fati

Tras toda la controversia que generó la crónica de ABC, el periodista Salvador Sostres, responsable de esas líneas, se disculpó y dio una explicación a la joya blaugrana.

''Mi voluntad era elogiar la belleza de los movimientos de Ansu, y su clase como jugador muy joven. Algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista. Nada más lejos de mi intención, ni de mi opinión, muy favorable al jugador como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó. Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido'', escribió.

El Barcelona estaba estudiando denunciar al periódico y al reportero, pero tras las disculpas de Sostres está reconsiderando qué acciones tomar.

