Pep Guardiola, que renovó con el City, se pronuncia sobre el posible fichaje de Messi

El español, Pep Guardiola, renovó como entrenador del Manchester City por dos temporadas suplementarias, hasta 2023, anunció ayer el club inglés, al que llegó en 2016, cerrando las puertas a un posible regreso al Barcelona.

Y ante esta noticia, los rumores sobre el futuro de Lionel Messi se dispararon y más por las últimas declaraciones del argentino donde dejó claro que estaba cansado de ser el culpable de todo lo malo que pasa en el conjunto azulgrana.

Ver: La nueva oferta que presentará el Manchester City para fichar a Messi

Hoy, Pep Guardiola habló sobre la posibilidad de que Messi sea fichado por el Manchester City el próximo año.

“Leo Messi es un jugador del Barcelona. Si me preguntas mi opinión como una persona a la que el Barça le ha dado todo, le ha formado… mi deseo es que Messi acabe su carrera allí. Me gustaría verlo retirarse allí. Me encantaría, de verdad, lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado del Barça. No se lo que pasará por su cabeza. Pero el mercado de fichajes no es hasta junio”, dijo Pep Guardiola.

Además: Messi explotó de nuevo y dice que está cansado de ser siempre el problema

Messi se quedará sin contrato con el Barcelona en junio del 2021, pero a partir de enero puede negociar con cualquier equipo. Veremos si decide irse al City, a quien según informó ESPN hace unos meses, Leo exigió que para firmar con ellos Pep debía seguir siendo el DT, algo que ya está asegurado.

HA RENOVADO

Pep Guardiola también explicó por qué ha decidido renovar su contrato con el Manchester City, donde tiene la tarea pendiente de ganar la Champions League.



Pep Guardiola y Lionel Messi lo ganaron todo con el Barcelona y podrían volver a encontrarse en el Manchester City.

“Una de las grandes razones de mi renovación han sido mis conversaciones con Khaldoon. También ver como se ha comportado el club en todo momento. Sobre todo en el momento duro que vivimos. En un contexto de pandemia, el club no se ha acogido a ayudas del gobierno. No han tocado los sueldos de ningún trabajador, ya no solo jugadores y staff sino en todos los departamentos. No han echado a nadie, y les van a pagar todos los bonus a los empleados. Ver esto habla de la identidad que hay como club”, explicó Pep.

“Si hubiéramos sentido, tanto yo como el club porqué es una decisión común, que no estaba todo correcto, hubiéramos tenido suficiente y no hubiéramos renovado. He hablado con Khaldoon, Txiki… todo el mundo es consciente de lo difícil que es todo. El club lo sabe. Y por eso les doy las gracias para dejarme seguir aquí. La gente me agradece a mi que haya renovado, pero yo quiero darle las gracias a ellos y al club por permitirme seguir trabajando”, expresó el DT español.

“Todos los entrenadores de los clubes grandes están aquí para ganar títulos. Yo no soy diferente. El objetivo no es volver a ganar ocho títulos. Es ganar mañana. Y a partir de aquí veremos donde llegamos”, concluyó.