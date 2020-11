Bombazo: La nueva oferta del Manchester City al Barcelona para fichar a Messi en enero

Lionel Messi se queda sin contrato con el Barcelona y muchos se preguntan qué decisión tomará el argentino sobre su futuro.

A partir del mes de enero, Leo puede negociar con cualquier equipo, ya que su contrato con el conjunto azulgrana termina en junio del 2021 y la FIFA le da seis meses a los futbolistas para poder buscar un nuevo trabajo.

Además: Argentina y Messi ganaron ante Perú en la eliminatoria

Esto lo tiene muy claro el Manchester City que buscará comprar a Messi en el mercado de invierno, es decir, en enero.

The Sun ha revelado la oferta que haría el City, misma que está dando de qué hablar, pues es un precio muy bajo tomando en cuenta lo que es Messi.

50 millones de euros es lo que pagaría el Manchester City por el "10", cantidad de dinero que sería aceptada por el Barcelona en caso de que Messi decida salir, ya que de no aceptar este dinero Leo se podrá ir libre en junio del 2021.

"Messi, de 33 años, está fuera de contrato al final de la temporada y los jefes de su club están resignados al hecho de que su legendario delantero puede renunciar de forma gratuita", apuntan desde Inglaterra.

El Manchester City ya había intentando contrata a Messi en el pasado mercado, pero al final el jugador se quedó en el Barcelona debido a que no quería ir a juicio con el club de sus amores.



El Manchester City vuelve a ser ubicado como el gran favorito para fichar a Messi.

Equipos como el Inter de Milán o Juventus también han sido vinculados como el futuro de club del astro argentino.

LA NUEVA CONTROVERSIA

Mucho se ha hablado de que Messi ya no es feliz en el Barcelona y que por ello buscará salir en 2021.

Eric Olhats, exagente del francés, acusó a Messi la pasada semana en France Football de hacer más difícil el aterrizaje de Griezmann en el Barça. "Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él", dijo.

Hoy, Leo respondió a estas declaraciones a su llegada a la ciudad de Barcelona, luego de haber jugado con Argentina en Sudamérica.

Ver: El nuevo 11 que tendría el City con el fichaje de Messi

"Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club", dio Messi en el aeropuerto de Barcelona.