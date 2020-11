El triste mensaje del hijo de Maradona: "A menudo me preguntas si te he perdonado..."

Gianna, Jana, Diego Jr, Dalma y Diego Fernando son los cinco hijos reconocidos de Maradona, quien murió ayer tras sufrir un paro cardiorespiratorio.

Ayer, ninguno de ellos se había pronunciado sobre la muerte de su padre, Diego Maradona, pero finalmente uno lo ha hecho y se trata de Diego Jr.

Maradona tuvo una relación con la italiana Cristina Sinagra y fue ahí donde nació Diego Jr. que finalmente se ha despedido públicamente de la leyenda argentina.

“¡¡El capitán de mi corazón no morirá nunca!!”, escribió Diego Jr. junto a una captura aérea del Estadio de San Paolo, donde Maradona disputó numeros partidos vistiendo la camiseta del Nápoles.



Diego Maradona y su hijo Diego Jr. siempre mantuvieron una buena relación.

EN SU CUMPLE

La relación entre ambos sin duda era muy buena, así lo confirmaron en las redes sociales.

El pasado 30 de octubre, cuando Maradona cumplió 60 años, Diego Jr. le dedicó un mensaje que hoy se ha vuelto viral.

“Querido papá, hoy es tu 60 cumpleaños y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndome y olvidando este mal momento al menos por unas horas... Pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que durante muchos años había soñado”. inició el joven hijo de Maradona.

“Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntas si te he perdonado, ¿cómo no podía haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más porque cada niño tiene su propio superhéroe y tú siempre has sido el mío. Te quiero papá”, concluyó.

Este mensaje tuvo una respuesta por parte de Maradona: “A pesar de todo, a pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca hijo”.

Uno de los últimos deseos de Maradona había sido reunir a sus hijos para su cumpleaños 60, el pasado 30 de octubre, algo que no pudo concretar.

Pocos días después fue internado de urgencia y se le detectó un hematoma en la cabeza de cuya extirpación se recuperaba cuando lo sorprendió un paro cardíaco el miércoles.