Como homenaje a Maradona: Piden a la FIFA retirar el dorsal "10" de Diego a nivel mundial

La muerte de Diego Maradona sigue calando hondo el mundo del deporte, el "Pelusa" adelantó su partida y ya descansa en paz en el cielo.

Su repentino deceso ha dejado múltiples reacciones y homenajes, una de ellas la del entrenador del Olympique de Marsella, André Villas-Boas.



El DT portugués le hizo una petición a la FIFA con respecto Maradona y le gustaría que se hiciera a nivel mundial en el fútbol.





"(La muerte) de Maradona sí es una mala noticia, me gustaría que la FIFA retirara la camiseta número 10 en todas las competiciones, para todos los equipos. Sería el mejor homenaje que podríamos hacerle. Es una pérdida increíble para el mundo del fútbol", dijo Villas-Boas luego de perder contra el Porto en la Champions.

El entrenador lucía visiblemente afectado por la muerte de Diego y aseguró: "Es una mala noticia, así como la pérdida de un miembro de la junta (en el Porto) que fue muy importante para mí, que fue la primera persona que me abrió la puerta al mundo de los entrenadores".

Los jugadores que perdería la camisa "10"

El dorsal "10" es en el fútbol sinónimo de crack, del mejor del equipo y actualmente lo dejarían de usar, si se aprueba la petición, Lionel Messi, Neymar, Luka Modric, Sadio Mané, Marcus Rashford, entre otros.

Solo hay dos equipos que lo han retirado y en uno de ellos jugó Diego Maradona, el Napoli. El otro es el Brescia que lo hizo por su figura histórica Roberto Baggio.