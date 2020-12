''Su vida está en peligro'': Mhoni Vidente predijo la muerte de Maradona y hace impactante declaración

Mhoni Vidente, la adivina cubana más famosa de México, predecía hace dos meses que Diego Maradona iba a tener serias complicaciones de salud y le pidió que se cuidara porque podría ocurrir lo peor.

Escalofriante predicción de Mhoni Vidente sobre Trump

La predicción que dio a conocer esta clarividente de 42 años es que el Pelusa debería ''cuidarse más'' luego de que cumpliera los 60, edad a la que llegó el 30 de octubre pasado.

''Maradona está muy involucrado en santería, rituales, demonios, cosas oscuras, por eso está perdiendo el conocimiento y la razón... tiene que cuidarse mucho después de los 60 porque su vida está en peligro en cuestiones de tener un infarto, pero eso fue por una brujería que él mismo hizo y se le regresó'', advertía Mhoni el 30 de septiembre.

Dicha predicción resultó después de que en las cartas salió la del diablo y la de la muerte durante el programa ''Aquí contigo'' de El Heraldo Televisión.

Maradona murió el 25 de noviembre producto de un paro respiratorio tras recibir el alta médica de la operación a la que se había sometido de un hematomoa subdural en el cerebro.

Hace unos días, Mhoni Vidente se refirió al fallecimiento del argentino y confirmó la causa luego de todas las especulaciones que han surgido en los últimos días.

Duro mensaje de Laura Pausini contra Diego y luego lo borra

''Vamos a hablar de algo muy importante, estamos hablando de Diego Armando Maradona, que lo mataron o que no murió por cuestiones naturales o que no le dio un paro cardíaco. Dicen que le taparon la boca y por ello fallece. No señores, la visión que yo tengo de Diego Armando es que efectivamente fallece de un paro cardíaco en la madrugada, como a las cinco o seis de la mañana, que no lo avisan hasta como a las 9 o 10 de la mañana'', cerró la cubana.