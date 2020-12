¿Y Messi? Neymar sentencia su futuro: “No se me pasa por la cabeza irme del PSG”

Neymar, luego del triunfo (5-1) del PSG ante el Instanbul Basaksehir por la Champions League, dejó muy clara su postura con respecto a su futuro inmediato. El astro brasileño aseguró que en ningún momento está pensando irse del París.



Aunque hace pocos días aseguró que intentará "jugar con Messi" el año que viene, el brasileño reiteró su compromiso con el PSG. "Estoy muy feliz aquí en París", subrayó.



Neymar insistió en que no piensa en irse de París. "Estoy muy feliz aquí. Estoy muy feliz en el club, con mis compañeros. La idea de irme no se me pasa por la cabeza. Tenemos que discutir. Tenemos una muy buena relación, en ver qué pasará en el futuro", aseguró.



Siendo así, las palabras de Neymar enfrían un posible acercamiento al Barcelona ya que varios precandidatos a la presidencia ya han expresado su opinión favorable al regreso del brasileño al Barça.





Ahora, dándole vuelta a la moneda, las últimas declaraciones de Neymar Jr. abonan la teoría de que Lionel Messi pueda plantearse firmar por el PSG cuando acabe su contrato con el Barça, en junio de 2021.