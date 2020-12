La provocadora publicación de la hermana de Cristiano Ronaldo contra Messi

Cristiano Ronaldo le ganó el partido a Messi en el Camp Nou. El crack portugués hizo un doblete desde el punto penal en la victoria de la Juventus sobre el Barcelona por 3-0 en la Champions League.

En esta ocasión ha sido Elma Aveiro la gran protagonista en las redes sociales. Por lo general la noticia la da Katia Aveiro cuando se trata de defender a CR7, pero Elma deja claro que es un gran admiradora de su hermano.

Y es que tras de la Juventus, Elma Aveiro subió a su cuenta de Instagram una imagen provocadora donde aparece Cristiano y Messi.

El argentino sale de rodillas frente a Cristiano Ronaldo, dando a entender que es el mejor futbolista del mundo, por encima de Leo.

"Mi rey, el mejor de todos, orgullo de mi vida", dice Elma Aveiro en Instagram junto a la provocadora imagen.

NO ES RIVAL

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo, se mostró feliz tras ganar 3-0 al Barcelona en la Champions, en un partido en el que se enfrentó a Messi, con el que aseguró que siempre ha "tenido una relación cordial".

"Siempre he tenido una relación cordial con él, compartimos doce, trece años de entregas de premios, yo nunca lo he visto como un rival", dijo Cristiano a la televisión Movistar Liga de Campeones tras el encuentro.

"Siempre me he llevado bien con él, pero sabemos que en el fútbol para la prensa, por el espectáculo se busca una rivalidad, pero siempre me he llevado bien con él, le veo como siempre", añadió el delantero juventino.