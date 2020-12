"Nunca lo vi como un rival", las palabras de Cristiano Ronaldo sobre Messi tras golear al Barcelona

Cristiano Ronaldo fue la gran figura de la victoria de la Juventus (3-0) ante el FC Barcelona en la fase de grupos de la Champions League.

El equipo italiano quedó primero del grupo G ante todo pronóstico y mandó al Barcelona al segundo lugar, algo que no sucedía hace mucho tiempo.



Tras el partido, Cristiano Ronaldo habló sobre el duelo y también de su rivalidad con Lionel Messi, asegurando que: "Nunca lo vi como un rival".





"Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Compartimos 12 o 13 años de entregas de premios y nunca lo vi como un rival", dijo el portugués sobre la "Pulga".



Además, el "Bicho" afirmó que Leo: "siempre intenta hacer lo mejor para su equipo, como yo. Siempre me he llevado bien con él y si le preguntas te dirá lo mismo” y agregó: “En el fútbol se busca la rivalidad para generar más entusiasmo".

Sobre quién es mejor, Cristiano Ronaldo no quiso entrar en polémicas, el periodista le dijo "GOAT": "No voy a entrar ahí. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir haciendo la buena temporada que estoy haciendo".

El pésimo momento del Barcelona

CR7 no dejó de comentar del mal momento que vive el Barcelona, el equipo culé está en racha negativa y el portugués entiende la situación.



"Está pasando un momento difícil, pero no deja de ser el Barcelona y estoy segurísimo que ellos van a pasar este mal período. Todos los equipos tienen una mala racha, pero no dejan de ser Barcelona y un gran equipo", afirmó.

Del triunfo de la Juventus en el Camp Nou con dos goles suyos de penal: "Pienso que puede ser una inyección de confianza, necesitábamos una victoria así ante un equipo como el Barcelona, que, aunque vaya en un mal momento es el Barcelona. Nos da un plus de confianza".



Sobre el penal que le cometió Araújo, Cristiano explicó que no había visto la jugada, pero que: "a veces hay penaltis inexistentes y a veces al revés. Son decisiones, pero no quiero entrar porque el trabajo del árbitro es muy complicado pero si lo ha dado a él le pareció que era penalti. Pero cuando marcas tres goles en el Camp Nou creo que no hay duda de quién merecía pasar primero", cerró.