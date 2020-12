¿Próximo entrenador del Barcelona? Xavi se pronuncia sobre su futuro: "Llegará el momento de dar el siguiente paso"

Xavi Hernández es uno de los candidatos naturales a dirigir al Barcelona en el futuro, el español tiene todo para convertirse en DT culé y parte de la afición está ilusionada con él.

Te puede interesar: Así es la vida de millonario de Neymar en París: Su novia, jet privado y famosa mansión



Este día y a través de una carta abierta en el día Nacional de Catar a la cual accedió diario Marca, Xavi dio a conocer cómo es su vida lejos de la Ciudad Condal.



El "motorcito de Terraza" disputará con su equipo el Al-Sadd la final de la Copa del Emir y buscará ganar este título y aseguró: "algún día llegará el momento de dar el siguiente paso en su carrera", aunque no detalle cuándo se producirá.

La carta de Xavi en el día Nacional de Catar

Quedan menos de dos años para que la Copa del Mundo se celebre en Oriente Medio y el mundo árabe por primera vez, y la expectación realmente está comenzando a crecer aquí en Catar. El país ha prometido ofrecer un espectáculo inigualable para los aficionados. Siendo testigo del ritmo de los preparativos desde que me mudé aquí en 2015, en todo, desde estadios y alojamientos, hasta infraestructura vial y ferroviaria, tengo plena confianza en que será un Mundial increíble tanto para jugadores como para aficionados.



Me mudé a Catar para unirme al Al Sadd y prolongar mi carrera como jugador. Mudarnos desde Barcelona, mi ciudad natal, y un club que amo tanto, para comenzar de nuevo en una parte completamente nueva del mundo, fue una buena decisión tanto para mí como para mi familia.





En ese momento, mi pasión por jugar era tan fuerte como siempre, pero en el fondo sabía que ya no podría aportar tanto como me hubiera gustado en el campo de un club como el Barça, donde todos los partidos se deben ganar. Cuando descubrí el proyecto de la Copa del Mundo en Catar hablando con amigos como Raúl, que ya había jugado aquí, quedé realmente impresionado por lo que el país quería lograr dentro y fuera del campo al organizar el Mundial.



Fue una gran oportunidad para mí de seguir jugando al fútbol y, al mismo tiempo, participar en un proyecto más grande, con el objetivo de lograr grandes cosas fuera del campo a través de los programas implementados para lograr un cambio social positivo más allá de 2022.



Cuando paseas por Doha y conoces a su gente, su pasión por el fútbol es clara. Realmente no sabía qué me iba a encontrar cuando me mudé aquí por primera vez, ya que fue una experiencia completamente nueva para mí, dejar el Barça después de 25 años, para ir a una parte del mundo con una cultura y tradiciones diferentes. Pero debo admitir que me gusta prácticamente todo lo relacionado con vivir en Catar. El clima es increíble, con sol casi todos los días, y es un lugar muy relajante para trabajar ya que la gente es muy respetuosa y amable. También es un país muy seguro con muy pocos delitos, por lo que es un gran lugar para criar una familia.

LEER MÁS: Messi, orgulloso de estar en el mejor 11 de la historia junto a Cristiano Ronaldo: "Es un honor"



Desde que vivimos aquí, he podido pasar mucho tiempo de calidad con mi esposa y mis dos hijos pequeños. Como el entrenamiento se lleva a cabo por la noche la mayoría de los días, tengo tiempo para llevar a mi hija al colegio y luego pasar el resto de la mañana jugando con mi hijo. Los fines de semana, hay muchas cosas agradables que hacer. A menudo salgo a comer a uno de los muchos restaurantes de Doha, como Lo Spaghetto, que es excelente para la comida italiana, o Bibo, un restaurante español, para degustar sabores de casa. Además, los hoteles de playa aquí son increíbles y un gran lugar para relajarse los fines de semana, aunque recientemente, con la temporada de fútbol en pleno apogeo, no he tenido tanto tiempo para disfrutar de este aspecto de la vida en Catar.



Desde que me mudé a Catar, también he tenido la oportunidad de trabajar en algunas iniciativas benéficas increíbles. Uno de los proyectos, Generation Amazing, se ha ganado un hueco en mi corazón. Utiliza el poder del fútbol para empoderar y educar a los jóvenes y enseñarles habilidades importantes para la vida. El programa celebró recientemente su décimo aniversario y ha sido un placer verlo crecer hasta el punto de que ha ayudado ya a más de 500.000 personas en diez países. Algunos de los proyectos han incluido la construcción de campos de fútbol en campos de refugiados y la puesta en práctica de programas sostenibles para garantizar un uso eficiente de las instalaciones. He asistido a ceremonias de apertura de instalaciones como estas en Jordania e India, y he visto que el impacto que tienen en las comunidades es enorme.



Si bien inicialmente solo había planeado quedarme en Catar para terminar mi carrera como jugador, cuando se me presentó la oportunidad de asumir el cargo de entrenador del Al Sadd, estaba entusiasmado. A mi familia y a mí realmente nos encantaba Catar y la forma de vida aquí, por lo que fue una oportunidad excelente para dar el primer paso en mi carrera como entrenador y supervisar un equipo con jugadores prometedores que probablemente formarán parte de la selección nacional de Catar en 2022. Después de haber jugado en el Al Sadd, sabía que sería un lugar fantástico para hacer la transición al área técnica y ayudar a desarrollar a algunos de estos jugadores.

MÁS: Con Cristiano Ronaldo y Messi juntos: El mejor 11 de la historia del fútbol, según France Football



Me llevó un tiempo adaptarme a mi nueva vida como entrenador, pero lo estoy disfrutando mucho. Mi filosofía es la misma que cuando era jugador. Me gusta que el fútbol se juegue de forma positiva. Como jugador me gustaba tener el balón, mantener la posesión, ir al ataque y crear tantas ocasiones como fuera posible. Jugar un fútbol basado en la posesión, a un ritmo rápido, y me gusta que mis jugadores comprendan la importancia de jugar en equipo. Todos tienen que defender juntos y atacar juntos. Sobre todo, los jugadores deben disfrutar jugando al fútbol y la mejor manera de disfrutar del fútbol es tener el balón, crear muchas ocasiones y marcar muchos goles. Así es como lo viví como jugador, y así quiero que mis jugadores experimenten el fútbol bajo mi dirección.



Jugaremos contra Al Arabi en la final de la Copa del Emir. Es la competición más prestigiosa de Catar y un torneo que todos los jugadores aquí quieren ganar. Será el primer partido que se jugará en la sede de Al Rayyan, uno de los ocho estadios que albergarán partidos de la Copa del Mundo en 2022. El partido se celebrará el 18 de diciembre, el Día Nacional de Catar, y marcará la cuenta atrás de dos años hasta la final del Mundial. El estadio también estará al 50% de su capacidad, lo que será excelente para los jugadores y debería crear un buen ambiente y un momento verdaderamente memorable después de un período desafiante para todos.



En mi tiempo aquí, he visto que el fútbol se está desarrollando muy bien en Catar. El proyecto de la Copa del Mundo significaba que tenían que centrarse realmente en desarrollar no solo instalaciones y estadios de primera clase para albergar el torneo, sino un equipo nacional capaz de competir en el escenario más importante con los mejores equipos del mundo. Aspire Academy, que se fundó en 2004 para ayudar a desarrollar a los futbolistas y otros atletas en el país, ha sido un gran éxito. La nueva generación de jugadores que llega a Catar está mejorando mucho. Puedo ver esta mejora con mis propios jugadores en Al Sadd y es un privilegio trabajar con ellos todos los días y ayudarlos a ganar confianza.



Con el ritmo actual de desarrollo y habiendo ganado recientemente la Copa Asiática de la AFC, creo que Catar puede competir muy bien en su primera Copa del Mundo en 2022. La cultura del fútbol está creciendo a una velocidad tremenda aquí y creo que la Copa del Mundo ayudará a llevarlos al siguiente nivel, no solo en Catar sino en todo el mundo árabe. Si bien más adelante llegará el momento de dar el siguiente paso en mi carrera, por ahora, estoy concentrado en disfrutar mi tiempo aquí y aprovechar al máximo la oportunidad de desempeñar un pequeño papel en el emocionante viaje de Catar hacia 2022.