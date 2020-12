EN VIVO: Alineación confirmada del Real Madrid para el partido ante Eibar

El Real Madrid sigue su aventura por La Liga de España este domingo cuando visite Ipurúa y enfrentarse en esa cancha al Eibar, décimo tercer mejor colocado en la tabla de posiciones.

Los madridistas, que urgen del triunfo para no dejar escapar solo en el liderato a los colchoneros del Atlético de Madrid, juegan a las 2:00 de la tarde (hora Centroamérica) y el juego será transmitido solo por SKY.

Real Madrid actualmente es tercer lugar con 26 unidades, tres menos que los rojiblancos, que aprovecharon el tropiezo de la Real Sociedad ante el Levante para ubicarse como líderes en solitario.

El equipo de Zidane, que es el vigente campeón del campeonato español, tiene recuperado a su crack, el belga Eden Hazard, pero aún no se sabe si será de la partida. Fichaje estrella de la temporada 2019/2020, Hazard ha encadenado lesiones en el Real Madrid, que le han hecho perderse medio centenar de partidos en apenas un año y medio.

Con respecto al brasileo Vinicius, quien estaba enfermo en la sesión del viernes, Zidane no cree que pueda jugar en Eibar. "No creo. Está mal. Creo que es una gastroenteritis. Está bien, no tiene fiebre, pero no está cómodo. Vamos a ver cómo evoluciona Vini hoy, y veremos para mañana", precisó.



"Estoy convencido de que Eibar va a dar todo en su campo, y es lo que nosotros vamos intentar hacer también. Lo que queremos es seguir en esta línea, es otra oportunidad para demostrar lo que somos como equipo", dijo.

Probables alineaciones del Eibar y Real Madrid

SD Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Kevin; Inui, Edu Expósito, Diop, Bryan Gil; Kike García y Muto.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Rodrygo y Benzema.