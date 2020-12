Liga española: Zidane responde a Koeman sobre las ayudas arbitrales: "Me molesta porque nunca me meto"

Zidane siempre ha sido muy elegante en su carrera como entrenador y poco o nada habla de las actuaciones arbitrales.

El DT fue consultado este martes por las palabras de Koeman y el beneficio del VAR que recibió el Real Madrid ante el Eibar.



Zizou no se guardó de nada y habló sobre lo dicho por el entrenador del Barcelona, el duelo contra el Granada y también sobre el regreso de Iker Casillas a la Casa Blanca.

La concentración del equipo

"Es un partido muy muy importante porque es un equipo que está haciendo una temporada muy muy buena. Sabemos a lo que vamos a jugar mañana, contra un rival muy duro. Hay que estar preparados, como siempre en esta Liga donde no hay ni un partido fácil. Pero más mañana porque son muy buenos. No me sorprende".



Luka Modric y su ausencia para el partido

"No se ha entrenado. Esperamos todo que sea poca cosa, pero no vamos a arriesgar. Lo que hemos visto es que es poca cosa. Veremos si en estos días de descanso podemos recuperarle rápidamente".



Lo que dijo Koeman de los árbitros

"Me molesta porque nunca me meto con los árbitros, son parte del juego y ellos también aciertan o no, como los jugadores y como todos, aquí y en la vida. Es una labor difícil, complicada. De las palabras de Koeman ni te digo; mañana tenemos un partido muy importante y sólo pensamos en eso".

¿Qué piensa de la Superliga europea?

"Hay muchos partidos, pero vamos a jugar lo que tenemos que jugar. El club siempre ha sabido hacer las cosas bien y esto va a seguir así. Nosotros tenemos que estar preparados para jugar los partidos que nos tocan".



Los cambios de los partidos

"Me hacen reír. Con cariño, ¿eh? Si hago rotaciones, porque hago las rotaciones; si no, porque no. Lo que tengo que hacer es lo que yo quiero hacer. Voy a contar con todos. Es verdad que últimamente el equipo está jugando muy bien y hemos rotado menos, pero los jugadores están preparados, están entrenando muy bien. Vamos a tener muchos partidos hasta el final de temporada y cuando les toque tendrán que estar metidos. Y es lo que están haciendo".



La vuelta de Iker Casillas al club

"Sabemos la persona que es, lo que ha hecho, lo que es para el madridismo. Es una buena noticia que vuelva al club de su corazón para trabajar y aportar lo que él sabe. Me alegro por él y por el club".



La actuación de los árbitros

"Es verdad que se habla mucho cuando hay un episodio en un partido nuestro. Es lo que tiene el Madrid, pero no me fijo en eso. Es un poco pesado contestar esto, pero es que es verdad que lo que nos interesa es el partido de mañana".

Lucha mano a mano con el Atlético

"Sabemos la dificultad de esta Liga. Si preguntas al Atlético, te van a contestar lo mismo. Hay muchos equipos que pueden luchar por la Liga, y eso es lo bonito de esta competición. No hay partido fácil, es muy complicado. Vamos a tener muchos equipos para ganar la Liga".



El rol de Benzema en el equipo

"Sí, si me preguntas, es su mejor momento. Siempre los últimos son los mejores. Puede seguir haciéndolo incluso mejor, y es lo que nos deseamos todos. Es su ambición, además, lo que él quiere".



Situación actual de Isco

"Está mejor de su lesión. Le veo mejor, siempre con ganas. Es un jugador especial, como todos. No es fácil para los que juegan últimamente menos. Estoy muy contento con todo el equipo, con todos, y tenemos que seguir en esta línea".