Bombazo: Diego Costa rescinde su contrato con el Atlético de Madrid

Diego Costa se va del Atlético de Madrid. El club madrileño oficializó este martes la decisión en conjunto para rescindir el contrato que los unía y que así el jugador tome otro rumbo, terminando de esta forma su segunda aventura del delantero con los colchoneros.

El acuerdo entre el Atlético y el futbolista brasileño llega después de que el club accediera a rebajar la cláusula que quería incluir en el finiquito. El Atlético quería que Diego Costa pagara 25 millones si firmaba por un rival directo del Atlético en LaLiga o en la Champions, como pueden ser el Sevilla o el Barcelona. Finalmente, esa cantidad ha quedado reducida a 15 millones.



Diego Costa, ex jugador del Chelsea, ha tenido un 2020 para el olvido. Lesiones y enfermedades no lo dejaron desarrollar su futbol con los colchoneros, además, la llegada de Luis Suárez le quitó total protagonismo. Una hernia le tuvo meses apartado de los terrenos de juego, lo acabó con una trombosis venosa motivada como efecto secundario del Covid que también le salpicó. Ya después unos motivos familiares lo obligaron a rescindir con el Atlético.

COMUNICADO DEL ATLÉTICO



El Atlético de Madrid y Diego Costa han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del delantero, que terminaba el 30 de junio de 2021. El jugador hispano-brasileño solicitó al club su desvinculación por motivos personales hace unos días y firmó este martes la rescisión de su contrato, quedando desligado de nuestra entidad.



Desde que llegó al club en 2006 con tan sólo 17 años, el delantero ha disputado 215 partidos oficiales en dos etapas, marcando 83 goles y repartiendo 36 asistencias. Durante su estancia en el Atlético de Madrid conquistó una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2013), una Europa League (2018) y dos Supercopas de Europa (2010 y 2018).



Desde el club le agradecemos su entrega durante estos años y le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional.