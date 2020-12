¡Vale una fortuna! La mítica camisa de Maradona del Argentina-Inglaterra y el enojo de su curioso dueño

La iconica camisa que utilizó el recién fallecido, Diego Armando Maradona, en el histórico encuentro entre Argentina-Inglaterra en el mundial de México 1986, está siendo noticia en las redes sociales tras la revelación de su alto precio.

El ex futbolista inglés Steve Hodge, es quien porta la mítica camiseta que usó el Pelusa en el juego de cuartos de final. Hodge aclaró días atrás que el jersey "no está a la venta" y expresó su enojo por la versión que circuló desde que murió el crack mundial.

"Esta camiseta la he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro", confesó el inglés, quien consiguió dicha camisa al finalizar el juego en el estadio Azteca.

Tras la muerte de Maradona, Hodge recibió miles de llamados con ofertas impresionantes para comprar la reliquia. Según los especialistas, la camiseta de la leyenda del fútbol rondaría el millón de dólares.

"Se la cambié al final del partido y me han criticado mucho por eso. Algunos compañeros de la selección incluso se enfadaron conmigo por ello", confiesa Hodge en una entrevista para la BBC.

"Ese partido nunca será olvidado en la historia del fútbol. La verdad es que yo nunca le culpé por su gol con la mano. Maradona fue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado en todas partes donde jugaba".