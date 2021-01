Real Madrid cierra acuerdo con Alaba para la próxima temporada: su salario y por cuántos años firmará

David Alaba será nuevo jugador del Real Madrid a partir del siguiente curso. Así lo confirma este lunes el diario español Marca, añadiendo que el defensor aceptó la oferta que el club blanco le propuso desde hace varias semanas.

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Española

El austriaco acaba su contrato con el Bayern Múnich el próximo mes de junio tras no llegar a un acuerdo de renovación y se vestirá de blanco. La misma fuente asegura que el jugador firmará por cuatro temporadas y se embolsará un salario cercano a los 11 millones de euros.

Alaba aprovechó su situación deportiva para empezar a negociar con cualquier otro club en este mercado invernal y en el Madrid aceleraron para poder amarrar al zaguero, que llegará a coste cero, sin pagar traspaso.

''El futbolista ya ha pasado incluso el pertinente reconocimiento médico en presencia de un médico del club blanco'', adelanta el mencionado diario.

Alaba vivirá sus últimos seis meses en el Bayern, ya que no se ha sentido valorado desde la temporada anterior, cuando lo ganó todo, y por esto tomó la decisión de poner punto y final a su relación y empezar a soñar con su llegada al 13 veces campeón de Europa.

El nuevo puesto de Casillas tras regresar al Madrid

Cabe mencionar que a sus 28 años, el defensor es pretendido por los grandes a pesar de la situación económica que vive el fútbol por culpa del coronavirus. Manchester City, Liverpool, Chelsea y PSG también se sumaron por su fichaje a través de su agente Pini Zahavi, pero la ilusión del jugador es llegar al Real Madrid.

Karl Heinz Rummenigge, director general del Múnich, reveló hace unos días que en el club no pudieron negociar con el central: ''Tuvimos muchas conversaciones con su agente (Pini Zahavi), hubo una reunión final y una propuesta con fecha límite en octubre. Nuestra oferta no fue aceptada y nuestro presidente la retiró. Hemos puesto todo lo posible en la balanza, sólo tenía que aceptar pero no ha sido así''.

De esta manera, el Real Madrid se asegura un defensor de mucha calidad ante una posible salida de Sergio Ramos. El capitán todavía no renueva, sin mencionar que Varane vence su contrato el próximo año.

Además la falta de minutos de Eder Militao, el zaguero más caros en la historia del Madrid (50 millones de euros), recomendaba la contratación de un central competitivo y muy contrastado en la élite europea. Cabe señalar que Alaba también se puede desempeñar como lateral por la izquierda.