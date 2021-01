Se filtra un indignante audio del médico de Maradona: ''El gordo se va a cag** muriendo''

El pasado 25 de enero Diego Armando Maradona cumplió dos meses de fallecido y este domingo se filtró una conversación que mantuvieron el doctor Leopoldo Luque y Augustina Cosachov el día que el argentino perdió la vida. La información fue revelada por Infobae y se escucha todo lo que dicen sobre el desenlase final del exjugador.

''Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar, el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación'', dice un audio en el que Luque se comunicó con uno de sus socios para contarle lo que estaba sucediendo.

Lo que ha causado asombro en Argentina es la tranquilidad con la que Luque le avisa a otro de sus contactos, quien le había mandado una captura de pantalla de televisión donde un noticiero hablaba de Diego Maradona: ''Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá''.

Mientras tanto, la psiquiatra Agustina Cosachov le mandaba mensajes de textos y de audio al médico sobre lo que estaba pasando: ''Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia''.

Y añadió en otro audio: ''Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, "El Negro", yo y "Monona" (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada''.

Según informó Infobae, este material está incorporado al expediente y fue valorado como de interés por los fiscales. Se extrajo de la pericia oficial que además fue entregada a las partes incorporadas a la causa como particulares damnificados.

La citada fuente resaltó que no se descarta que en los próximos días los ya acusados Luque y Cosachov sean llamados a indagatoria, mientras se espera por la junta médica que defina si hubo o no mala praxis para determinar la imputación de homicidio culposo.

